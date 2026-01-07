Mitropolitul Olteniei: Prin botez ni se deschid cerurile spre Împărăţia lui Dumnezeu

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a subliniat la praznicul Botezului Domnului că, prin Taina Sfântului Botez, „ni se deschid cerurile spre Împărăția lui Dumnezeu”.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie și Slujba Aghesmei Mari la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Craiova.

Sărbătoare cu vechime

„Sărbătoarea de astăzi a Botezului Domnului nostru Iisus Hristos în râul Iordanului este un praznic împărătesc, o sărbătoare mare cu o vechime ce datează din timpul Sfinților Apostoli”, a subliniat Mitropolitul Olteniei cu privire la praznicul Botezului Domnului.

Referindu-se la momentul intrării Mântuitorului în apele Iordanului, Înaltpreasfinția Sa a arătat caracterul cutremurător al evenimentului, care implică întreaga creație: „Când Hristos a intrat în apă, deodată apa s-a întors, pentru că stihiile creației s-au înfricoșat de venirea Domnului”.

În același context, Mitropolitul Olteniei a evidențiat că la râul Iordan se descoperă în mod deplin Taina Preasfintei Treimi: „La râul Iordan ni se descoperă Taina Preasfintei Treimi: Tatăl Care vorbește din ceruri, Fiul Care Se botează și Duhul Care Se pogoară.”

Apa spre iertarea păcatelor

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a subliniat rolul Sfântului Ioan Botezătorul și lucrarea sa pregătitoare, arătând că botezul săvârșit de acesta era unul al pocăinței, care îndemna la viață curată și la îndreptare morală: „Sfântul Ioan îi boteza pe cei care veneau la el cu apă, îi învăța să ducă o viață cinstită, corectă, morală, iar fiecare om se mărturisea și primea botezul cu apă spre iertarea păcatelor”.

Despre puterea sfințitoare și tămăduitoare a Aghesmei Mari, mitropolitul a îndemnat credincioșii să o folosească cu credință și evlavie.

„Noi sfințim apa cu putere de la Dumnezeu, Cel Care o transformă în apă curățitoare, sfințitoare și tămăduitoare, iar noi luăm Agheasma cu sfințenie și credință, aceasta fiind necesară în casele noastre”.