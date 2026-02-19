Mitropolitul Nicolae îndeamnă la echilibru între strădania postului și împlinirea sarcinilor zilnice

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, îi îndeamnă pe credincioși în apropierea Postului Mare la „echilibru între strădania postului și împlinirea sarcinilor zilnice”.

În cuvântul dedicat începutului Postului Paștelui, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că această perioadă nu reprezintă doar o rânduială alimentară, ci o chemare la întoarcere duhovnicească și la redescoperirea comuniunii cu Dumnezeu.

Redobândirea comuniunii pierdute

Mitropolitul a amintit că postul are rădăcini încă din începuturile istoriei omenirii: „Părinții spun că din Rai omul a primit porunca să postească și să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, căci va muri. Porunca tindea să-l ocrotească pe om de îndepărtarea de Dumnezeu care aduce moarte”.

Citându-l pe Sfântul Vasile cel Mare, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat legătura dintre post și redobândirea comuniunii pierdute cu Dumnezeu: „Fiindcă n-am postit, am ieşit din Rai şi am fost izgoniţi de acolo. Să postim ca să intrăm iar în Rai”.

„Postul nu înseamnă flămânzire prin abţinerea de la bucate, ci hrănire cu o altfel de mâncare, cea spirituală, care este Cuvântul lui Dumnezeu”, a adăugat Mitropolitul celor două Americi.

Înțelegerea cuvintelor lui Dumnezeu

Potrivit Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, prin nevoința postului omul redescoperă legătura profundă dintre suflet și trup, dar și comuniunea cu semenii.

„În post începem să înțelegem o anumită comuniune ce era stabilită între om și Dumnezeu înainte de căderea lui Adam. Cu cât ne apropiem de Dumnezeu, cu atât ne apropiem și de frații noștri”.

„Încercarea va aduce bucurie duhovnicească pentru cel ce va posti și va afla înțelesul cuvintelor Mântuitorului privind hrănirea cu Cuvântul lui Dumnezeu”, a îndemnat Înaltpreasfinția Sa.

