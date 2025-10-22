Mitropolitul Nicolae la hramul Mănăstirii Middletwon: Sf. Dimitrie cel Nou ne arată că Dumnezeu este prezent în lume

Sf. Dimitrie cel Nou ne arată că Dumnezeu este în continuare prezent în lume, a spus duminică Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Middletown din statul american New York, așezământul monahal serbându-și anticipat ocrotitorul, pe Sf. Dimitrie cel Nou.

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna din județul Suceava, Protos. Ieremia Berbec, starețul Mănăstirii românești din Middletown, Părintele Daniel Ene, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Statelor Unite ale Americii, și alți clerici invitați.

În cuvântul de învățătură, Mitropolitul Nicolae a vorbit despre viața Sfântului Dimitrie cel Nou din Basarabi, despre aducerea moaștelor sale la București și minunile dăruite celor care s-au rugat la moaștele lui.

Sfinții ne apropie de Dumnezeu

„Iată o istorie a unei vieți simple a unui om care a rămas necunoscut, ca și Sfânta Cuvioasă Parascheva, dar pe care Dumnezeul l-a proslăvit între sfinții Săi și, de 250 de ani, este Ocrotitorul Bucureștilor și al Țării Românești”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Părintele Mitropolit Nicolae a amintit că în aceeași zi a început și pelerinajul anual de la Catedrala Patriarhală din București, spre cinstirea Sfântului Cuvios Dimitrie: „Este o strădanie să stai câteva ore în picioare, pe ploaie sau pe frig, să ajungi la sfintele moaște”.

„Dar această strădanie este motivată de credința acelui creștin de a se apropia de un creștin care s-a arătat lăcaș al Duhului Sfânt, dovadă sfintele lui moaște, care de sute de ani au rămas neputrezite, izvorâtoare de miros frumos și de binecuvântări și de tămăduiri”, a subliniat Mitropolitul Nicolae al celor două Americi.

„Ne apropiem de cel care arată că Dumnezeu lucrează încă, că Dumnezeu își trimite harul peste Sfinții Săi, că Dumnezeu este prezent în lume.”

Starețul a primit rangul de arhimandrit

La momentul rânduit din cadrul Liturghiei, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae l-a hirotesit arhimandrit pe Protos. Ieremia Berbec, starețul Mănăstirii Middletown.

Starețul Ieremia a primit bederniță, cruce și toiag, primele două oferite din partea obștii de la Putna, mănăstirea sa de metanie.

„Știm bine că, de când a venit, Părintele Stareț Ieremia împlinește cu multă râvnă sfintele slujbe, Sfintele Taine și ierurgii și îi dorim multă sănătate și multă putere de la Dumnezeu, ca să continue această slujire”, a spus Mitropolitul Nicolae.

„Rangul care i s-a acordat nu este pentru ceea ce a făcut, ci pentru ceea ce urmează să facă de acum înainte”, a subliniat Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, care i-a dăruit noului arhimandrit o metanie împletită cu negru și cu roșu.

„Noi purtăm numai metanii negre de obicei. Dar cu roșu, ca să-și aducă aminte că permanent trebuie să se jertfească pentru mănăstirea aceasta, pentru bunul mers al mănăstirii și pentru dumneavoastră, comunitatea aceasta de aici atât de frumoasă”, a explicat Arhim. Melchisedec Velnic.

Starețul de la Middletown i-a mulțumit Părintelui Arhimandrit Melchisedec pentru că a ieșit din mănăstirea sa și a călătorit peste ocean și le-a mulțumit atât ctitorilor și sprijinitorilor, cât și voluntarilor mănăstirii.

Distincție pentru un diplomat român

La sfârșitul Liturghiei, Mitropolitul Nicolae i-a înmânat Excelenței Sale Simona Florea, Consulul General al României la New York, Diploma cu medalie a Anului Centenar al Patriarhiei Române, acordată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Înaltpreasfinția Sa i-a mulțumit diplomatului pentru implicarea în organizarea la New York a unui simpozion dedicat Centenarului Patriarhiei Române.

„Nu îmi fac decât datoria, să știți”, a declarat ES Simona Florea. „Mă simt copleșită și transmit toate gândurile bune Părintelui Patriarh Daniel.”

Reprezentanta statului român s-a declarat impresionată și de numărul mare de români prezenți la hram.

Părintele Stareț Ieremia Berbec conduce obștea de la Middletown din 2020. La mănăstire se oficiază zilnic slujbe după tipicul mănăstirilor cu tradiție din România.

Vezi și:

Foto credit: Mitropolia celor două Americi (arhivă)