Mitropolitul Irineu a sfințit o biserică de lemn în Craiova: Când vrei să construiești Casă lui Dumnezeu, nu ești singur

„Vedem și astăzi că atunci când vrei să construiești Casă lui Dumnezeu, nu ești singur, pentru că aceasta este o lucrare a Sfintei Treimi”, a afirmat duminică Mitropolitul Irineu al Olteniei, după sfințirea bisericii de lemn din Parcul Tineretului din Craiova.

La slujba de sfințire a lăcașului de cult cu hramurile Intrarea în biserică a Maicii Domnului și Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii au participat clerici, autorități locale și numeroși credincioși.

Mitropolitul Irineu a vorbit despre importanța ridicării unei biserici: „Ziua de astăzi este o zi de bucurie. Lucrarea a fost sprijinită de Bunul Dumnezeu, Care ne-a învrednicit să ducem la bun sfârșit această lucrare binecuvântată”.

„Mulțumim, în mod special, doamnei primar, Lia-Olguța Vasilescu, pentru sprijinul acordat și pentru dragostea și deschiderea sufletească pe care le-a avut în săvârșirea acestei lucrări în Biserica lui Hristos”, a afirmat Mitropolitul Olteniei.

Necesitatea construirii unei biserici în zonă

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a amintit că ideea construirii unui lăcaș de cult în această zonă a Craiovei exista încă din perioada în care era elev la Seminarul Teologic din Craiova.

„Din vremea Seminarului am gândit că o biserică este absolut necesară în această zonă și pentru această comunitate, de aceea iată astăzi ne bucurăm de înfăptuirea acestui proiect, mulțumind Bunului Dumnezeu!”

După Sfânta Liturghie, Mitropolitul Irineu a oferit gramate de mulțumire persoanelor care au sprijinit la construcția bisericii. Totodată, pentru activitatea pastorală desfășurată în comunitate, părintele paroh Iulian Cravcenco a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor.

Foto credit: Mitropolia Olteniei