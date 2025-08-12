Mitropolitul Irineu: Sfântul Nifon nu a slujit pentru rang, ci pentru dragostea lui Hristos și a poporului credincios

Sfântul Nifon a primit să fie Mitropolit, deși fusese Patriarh al Constantinopolului, nu pentru rang, ci pentru dragostea lui Hristos și a poporului drept-credincios, a explicat luni Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.

În cuvântul de învățătură rostit la Catedrala Mitropolitană din Craiova cu ocazia praznicului Sfântului Nifon, IPS Irineu a subliniat cât de mult l-a iubit Sfântul Nifon pe Hristos.

„Sfântul Ierarh Nifon a fost cu adevărat un ierarh care L-a iubit pe Dumnezeu, pentru că a stăruit în post şi în rugăciune, în credinţă nestrămutată şi pace sufletească. În toată viaţa sa a căutat tot timpul să se ostenească tot mai mult în post şi rugăciune, în mărturisirea faptelor şi în ajutorarea celor aflaţi în nevoie”, a spus IPS Irineu, potrivit Mitropoliei Olteniei.

Mitropolitul a explicat ce gest „de adâncă smerenie” a săvârșit Sfântul Nifon.

„În amurgul vieții sale pământești, după ce a fost de două ori îndepărtat din scaunul patriarhal al Constantinopolului, Sfântul Ierarh Nifon a fost chemat de voievodul Radu cel Mare în Țara Românească, pentru a reașeza rânduiala și viața bisericească pe temeiul Evangheliei și al Sfintei Tradiții. Într-un gest de adâncă smerenie, rar întâlnit în istoria Bisericii, cel care fusese patriarh a primit a se așeza în scaunul de mitropolit, slujind nu pentru rang, ci pentru dragostea lui Hristos și a poporului credincios”, a precizat Înaltpresafinția Sa.

Sfântul Nifon, în veșnicia poporului român

Chiar dacă a fost alungat din scaun, Sfântul Nifon a biruit, până la urmă, prin urcarea pe tron a ucenicului său, Sfântul Neagoe Basarab.

„După ce, în Athos, și-a săvârșit călătoria acestei vieți și a fost primit în ceata sfinților, Dumnezeu a rânduit ca la cârma Țării Românești să urce Neagoe Basarab, ucenicul său cel iubit”.

„Întru pomenirea și cinstirea părintelui său duhovnicesc, la târnosirea Mănăstirii Curtea de Argeș, binecredinciosul voievod a adus sfintele moaște ale Sfântului Nifon, săvârșindu-se atunci, pentru întâia oară în pământ românesc, canonizarea unui sfânt”, a completat IPS Irineu.

Sfântul Nifon este unul dintre ocrotitorii Catedralei Mitropolitane din Craiova. Începând cu 25 octombrie 1949, moaștele sale au fost aduse la Craiova.

În anul 2019, la împlinirea a 70 de ani de la reînființarea Mitropoliei Olteniei, au fost așezate într-o raclă nouă, împodobită cu cinste și așezată în partea stângă a sfântului iconostas.

Foto credit: Mitropolia Olteniei