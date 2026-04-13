Mitropolitul Ioan: Ziua Învierii este ziua bucuriei creștinilor și a îngerilor

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a oficiat Slujba de Înviere de la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara, unde a vorbit miilor de credincioși prezenți despre semnificațiile Învierii Domnului atât pe Pământ, cât și în Cer.

În cuvântul rostit la Utrenia Învierii, IPS Ioan a subliniat schimbarea fundamentală realizată de Hristos în istoria umanității: de la neputință în fața morții, la Înviere.

„Omul căzut în păcat și din păcat în moarte își ducea această povară, moartea ca cea mai grea osândă a vieții sale. Osândit la întuneric, mereu a privit spre soare, nădăjduind că îl va ajuta, dar soarele l-a mângâiat doar cu razele lui blânde și s-a dovedit a fi neputincios în fața morții.

„A venit Hristos la noi și omul a stat cu Fiul lui Dumnezeu la masă și în sinagogă, dar nu L-a cunoscut, deși făcuse atâtea minuni și rostise atâtea învățături.”

„Crucea de pe Golgota a auzit ultima bătaie a inimii lui Hristos. Hristos a ajuns în adâncul lui Adam, dar S-a odihnit și în adâncul Său, în sfântul Său mormânt, pe care ni l-a lăsat și nouă spre odihnă și spre așteptare în credință și în nădejdea învierii noastre”.

„Aici Îl vom aștepta toți pe Hristos. Omule, nu deznădăjdui, nu muri, ci treci. Ultima ta zi este răsăritul eternității tale. Dacă mergi spre lumină, umbra îți va rămâne numai în urmă”, a explicat ierarhul.

Moartea a fost biruită

Mitropolitul Banatului a arătat că biruința lui Hristos se adresează tuturor oamenilor, fiind vorba despre cea „mai mare bătălie din univers”.

„Ziua Învierii este ziua bucuriei creștinilor și a îngerilor și îngerii lui Dumnezeu s-au bucurat, văzându-L pe Fiul lui Dumnezeu că a biruit stăpânirea morții. Câștigase cea mai mare bătălie din univers. Prin Învierea lui Hristos, noi am dobândit dreptul la veșnicie. Nu vă îngropați păcatele în uitare. Hristos a venit în noaptea noastră. Treziți-vă din somnul păcatului, nu vă temeți de noapte”, a transmis IPS Ioan.

Foto credit: Mitropolia Banatului

