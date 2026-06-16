Mitropolitul Ioan: Nimeni să nu se îndoiască de faptul că are deschis drumul spre sfințenie

„Nimeni să nu se îndoiască de faptul că are deschis drumul spre sfințenie” a spus duminică Mitropolitul Ioan al Banatului, la Parohia Bacova din județul Timiș.

Mitropolitul Banatului a amintit că poporul român a fost chemat la sfințenie încă din primele veacuri prin Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, alături de alți numeroși sfinți români care au luminat prin viața lor istoria și spiritualitatea neamului.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan i-a menționat pe sfinții canonizați recent de Biserica Ortodoxă Română.

„Să știți că, din mila lui Dumnezeu, în pământul țării noastre se odihnesc moaștele a mii și mii, ba chiar sute de mii de sfinți români”, a spus Mitropolitul Banatului.

Sfințenia, dincolo de condiția socială

Înaltpreasfinția Sa a spus că Mântuitorul Iisus Hristos nu privește la starea socială a omului, ci se îndreaptă către disponibilitatea inimii lui.

„Auziți pe cine și-a ales Hristos să-I fie apostoli: pe simpli pescari. Dar oare erau chiar simpli pescari? Iată ce fel de pescar Și-a chemat Hristos: un pescar care era biblist, care cunoștea Sfânta Scriptură!”, a adăugat Înaltpreasfințitul Părinte Ioan.

Familia poate fi sfințitoare

IPS Ioan i-a îndemnat pe părinți să le ofere educație creștină copiilor prin apropierea de Biserică: „Clopotul nu trage numai pentru părinți, ci și pentru copii”.

La final, Mitropolitul Banatului s-a rugat lui Dumnezeu pentru elevii aflați în examene în această perioadă.

Foto credit: Mitropolia Banatului