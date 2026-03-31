Mitropolitul Ioan îndeamnă la credință statornică în Hristos: Nimeni să nu se îndoiască

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a îndemnat duminică la credință statornică și la slujire smerită.

Mitropolitul Banatului a explicat că toate cele vestite de Hristos s-au împlinit ca întărire a credinței.

„Nu trebuie să punem la îndoială niciun cuvânt al Evangheliei. Toate câte le-a spus Hristos s-au împlinit după cuvântul Său. De aceea, nimeni să nu se îndoiască”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Ne-a spus că va veni întru slavă a doua oară! Se îndoiește cineva? Să nu vă îndoiți și să credeți cu adevărat! Dacă Hristos a zis că va veni în slavă, înconjurat de sfinții îngeri, să credeți cu adevărat că va veni!”.

Mitropolitul Ioan al Banatului a avertizat asupra responsabilității personale în fața lui Dumnezeu: „Mulți nu ar mai dori să se întoarcă Mântuitorul, sperând că vor acoperi totul cu o bucată de țărână. Dar păcatele nu se pot ascunde odată cu intrarea în mormânt”.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Fratelia din Timișoara.

Foto credit: Mitropolia Banatului