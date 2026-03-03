Mitropolitul Ioan ne îndeamnă să privim către icoană, nu către televizor, atunci când avem necazuri

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a îndemnat duminică la îndreptarea atenției către icoană, nu către televizor, atunci când apar necazuri.

Vorbind în Duminica Ortodoxiei despre importanța cinstirii icoanelor, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că acestea sunt semnul biruinței dreptei credințe.

„La ieșirea cu Sfintele Daruri, la Sfânta Liturghie de astăzi, preoții și diaconii au purtat în brațe icoane, ca semn al biruinței Ortodoxiei. În anul 843 s-au pus în aplicare hotărârile Sinodului al VII-lea Ecumenic privind cinstirea icoanelor care, la un moment dat, au fost osândite, profanate și arse”.

„Faceți-le acest bine oamenilor, pentru ca, în momentele grele din viața lor, să nu se ducă în fața televizorului să ceară ajutor, ci să se îndrepte acolo unde au o icoană, fie ea și modestă, și să se roage lui Dumnezeu, în clipe de necaz sau de binecuvântare”, a transmis IPS Ioan.

Să dăruim icoane

Ierarhul a profitat de faptul că Duminica Ortodoxiei a coincis cu data de 1 martie și a încurajat dăruirea de icoane, pentru ca să nu existe casă fără icoană.

„Dacă știți vreo familie care nu are nicio icoană în casă, dăruiți-i una astăzi, mâine sau când puteți. Să nu fie casă fără o sfântă icoană. Așa cum astăzi, de 1 martie, se oferă mărțișoare, oferiți un mărțișor sfânt – o icoană. Acesta este mărțișorul cel sfânt și adevărat”, a afirmat Înaltpreasfinția Sa.

IPS Ioan a încheiat cu un apel la sprijinirea Fondului Central Misionar, destinat sprijinirii românilor din eparhiile basarabene și din zona Odesei (Ucraina).

Totodată, Mitropolitul s-a rugat pentru pace și încheierea conflictelor din proximitatea României și din întreaga lume.

Foto credit: Mitropolia Banatului

