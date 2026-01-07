Iordanul este aproape de fiecare credincios atunci când vine la biserică, a spus Mitropolitul Ioan

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a subliniat de sărbătoarea Botezului Domnului că „Iordanul este aproape de fiecare credincios atunci când vine la biserică”.

Mitropolitul Banatului a slujit la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara, în prezența a mii de credincioși.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că esența Bobotezei nu constă în gesturi exterioare, ci în revelarea lui Hristos și a Sfintei Treimi: „Sărbătoarea de astăzi este fundamentală și capitală pentru viața noastră de creștini, pentru că astăzi lumii se arată Hristos, Fiul lui Dumnezeu”.

„Între oamenii care mergeau mereu la Sfântul Ioan era și anonimul Dumnezeu, necunoscutul Fiul al lui Dumnezeu. Nu I-a făcut nimeni loc, nu I-a dat nimeni nicio cinste. Era ca toți ceilalți”, a subliniat Mitropolitul Ioan.

Despre Sfântul Ioan Botezătorul, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a evidențiat faptul că este primul martor al arătării Sfintei Treimi, eveniment unic în istoria mântuirii: „Cerul s-a deschis, Duhul lui Dumnezeu în chip de porumbel, glasul Tatălui și Fiul; iată Sfânta Treime, văzută și auzită întâia oară în această plinătate de un pustnic, de Sfântul Ioan Botezătorul”.

La final, preoții au împărțit credincioșilor Agheasma Mare. Administrația Catedralei Mitropolitane a pregătit în acest an vase cu o capacitate totală de peste 5.000 de litri de apă sfințită.

Foto credit: Mitropolia Banatului