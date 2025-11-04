Mitropolitul Ioan al Banatului a îndemnat la cinstirea Crucii, prin care „Hristos ne-a scos din robia morții”

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a vorbit, duminică, despre cinstirea Crucii, cu ocazia unei sfințiri săvărșite în biserica cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” din orașul Recaș.

În cadrul cuvântului de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să cinstească Sfânta Cruce, simbol al jertfei Mântuitorului Iisus Hristos, sfințită prin sângele Său. Mitropolitul a subliniat importanța acestui semn al credinței, amintind că „prin Cruce, Hristos ne-a scos din robia morții”.

Totodată, ierarhul a arătat că, după așezarea pe turla bisericii, „razele soarelui o vor săruta în fiecare zi, ca semn al luminii prin care Dumnezeu ne binecuvântează”.

„Crucea aceasta, pe turla cea mai înaltă a bisericii, înseamnă recunoștința noastră față de Dumnezeu pentru toate îndurările Sale”, a mai spus Înaltpreasfinția Sa, potrivit Mitropoliei Banatului.

Crucea e scut și sprijin

La finalul slujbei, Mitropolitul Ioan a mulțumit familiei directorului Gheorghe Iova, care a donat crucea, părintelui paroh Liviu-Ioan Bugariu și tuturor credincioșilor care s-au implicat în lucrările de restaurare a acoperișului lăcașului de cult. Ierarhul s-a rugat ca Dumnezeu să le dăruiască sănătate și bucurie, iar Sfânta Cruce să le fie ocrotire și sprijin.

Părintele paroh Liviu-Ioan Bugariu a adresat, la rândul său, mulțumiri Mitropolitului Ioan pentru grija și sprijinul acordat comunității parohiale, autorităților locale și tuturor celor care au contribuit la realizarea lucrărilor.

Parohia Recaș I, având hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”, a fost întemeiată în anul 1924 și numără în prezent aproximativ 410 familii, însumând peste 1.000 de credincioși.

Tot sâmbătă, 1 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a vizitat Parohia Herneacova, unde a sfințit o troiță ridicată la răspântia dintre localitățile Herneacova, Nadăș și Sălciua Nouă. Troița a fost realizată prin contribuția doamnei doctor Lucia Grosu, a părintelui paroh Ion Dragomir și a credincioșilor din Herneacova și din filiile Nadăș și Sălciua Nouă.

Foto credit: Mitropolia Banatului