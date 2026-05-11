Mitropolitul Ioan spune că „apa vie” este harul pe care numai Mântuitorul Hristos îl poate dărui

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a spus duminică la Mănăstirea Timișeni – Șag, că „apa vie” despre care vorbește Mântuitorul este „harul dumnezeiesc pe care numai Hristos îl poate dărui”.

Mitropolitul Banatului a subliniat, însă, că primirea harului de către om nu se poate face decât printr-o schimbare lăuntrică reală și prin apropierea sinceră de Hristos, care se poate petrece numai în Biserică.

Înaltpreasfinția Sa a explicat că la fiecare Sfântă Liturghie ne întâlnim cu Hristos, precum femeia de la fântâna lui Iacov.

Această întâlnire arată legătura dintre Sfânta Liturghie și Taina Familiei, unde bărbatul și femeia sunt chemați să trăiască împreună în credință.

Ierarhul a mai transmis că pericopa evanghelică a Duminicii a 5-a după Învierea Domnului demonstrează că adevărata descoperire a lui Dumnezeu nu este rezervată doar învățaților și filosofilor, ci oricui Îl caută pe Dumnezeu cu onestitate.

Un ocrotitor pentru Banat

În finalul cuvântului său, IPS Ioan a evocat personalitatea Sfântului Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova, sărbătorit pe 10 mai pentru prima oară.

Cuviosul este un ocrotitor al Banatului, fiind un exemplu de dăruire totală față de Dumnezeu, a mai precizat Mitropolitul Banatului.

Sfântul Cuvios Calistrat a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025. Proclamarea locală a avut loc la Mănăstirea Vasiova din Caraș-Severin

