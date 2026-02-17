Dumnezeu nu a făcut iadul: Mitropolitul Ioan a explicat ce este focul veșnic și s-a rugat pentru familii

„Nu Dumnezeu a creat și a făcut iadul”, a subliniat duminică Mitropolitul Ioan al Banatului. Însă Împărăția lui Dumnezeu este „gătită de la întemeierea lumii” celor care se pregătesc să o primească.

Înaltpreasfințita Sa a explicat că „focul veșnic” a luat ființă la căderea îngerilor și este „focul urii”, nu un foc de lemne sau de paie.

În acest context, ierarhul a avertizat că, acolo unde domnesc cearta și ura, oamenii ajung să spună: „Aici e iad, aici este foc”. De aceea, i-a îndemnat pe credincioși să trăiască în așa fel încât despre nicio familie din parohie să nu se poată spune aceste cuvinte și s-a rugat lui Dumnezeu să ferească familiile de asemenea suferințe.

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne), Mitropolitul Banatului a participat la Sfânta Liturghie oficiată la Parohia Giroc. Din sobor au făcut parte părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial, și părintele Marius Șonea, parohul comunității.

La final, au fost prezentate cele mai recente volume semnate de Părintele Mitropolit Ioan: Trandafirul dintre spini, lucrare care Îl descoperă pe Hristos ca izvor al mântuirii, și Taina din Peștera Betleemului, o meditație teologică ce îndeamnă la contemplarea și înțelegerea tainei Întrupării Domnului Iisus Hristos.

Construirea noii biserici din Parohia Giroc a început în urmă cu zece ani. În această etapă se lucrează la finisajele exterioare, iar din acest an va începe pictarea ei.

