Să deveniți apostolii Domnului! Mitropolitul Clujului a sfințit o biserică la Florești

„Dumneavoastră, cei ce veniți la biserică, trebuie să deveniți apostolii Domnului Hristos”, le-a spus Mitropolitul Andrei credincioșilor parohiei clujene „Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu” din Florești, a cărei biserică a sfințit-o marți.

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a vorbit în cuvântul de învățătură despre descoperirea tainică a Domnului Iisus Hristos în frângerea pâinii atât la cina de la Emaus, cât și la orice Liturghie care se face pentru a reactualiza Cina cea de Taină.

„Concluzia pe care noi o tragem este că și astăzi Domnul Hristos se face cunoscut la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Din nefericire, într-o lume ce se secularizează, oamenii vin mai rar la Sfânta Liturghie sau sunt o mână de oameni credincioși care vin duminică de duminică, dar sunt și foarte mulți care lipsesc”, a spus ierarhul. „Fenomenul acesta ne doare, dar nu depunem armele.”

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a spus că noua biserică arată „ca un chivot” și l-a felicitat pe Părintele Paroh Dănuț-Gheorghe Gordan.

Din sobor au mai făcut parte: Părintele Dan Hognogi, Protopop de Cluj 1, și Arhid. Claudiu Grama, consilierul eparhial.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul „Diaconia” al Parohiei Cetatea Fetei din Florești, dirijat de pr. Decebal Gorea. La chinonic, grupul de tineri al parohiei-gazdă, coordonat de Matei Gordan, Alexandra Irimuș și Anastasia Gordan, a interpretat cântări religioase de Înviere.

Daruri și distincții

La final, parohul comunității i-a oferit ierarhului o icoană realizată în tehnica mozaicului, reprezentându-l pe ocrotitorul noii biserici.

Pentru întreaga activitate administrativă și pastorală, Mitropolitul Andrei l-a hirotesit iconom stavrofor, cu dreptul de a purta crucea pectorală, pe preotul paroh Dănuț-Gheorghe Gordan.

Pentru sprijinul și implicarea activă în viața parohiei, mai mulți ctitori au primit distincții din partea ierarhului. Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni a fost acordat domnilor Adrian Moga și Călin Bogdan. Cu Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni a fost distins domnul Gabriel Jurj, iar domnul Dorian Vinceller a primit Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”.

Totodată, doamna preoteasă Cristina Gordan a primit Gramata Mitropolitană, însoțită de Sfânta Scriptură. De asemenea, alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

Biserica Parohiei „Sf. Ap. și Ev. Marcu” din Florești a fost edificată între 2018 și 2026.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Dragoș Stroian