Sfântul Ioan Botezătorul este ocrotitorul spiritual al Mitropolitului Banatului

Mitropolitul Ioan al Banatului își serbează onomastica miercuri, de sărbătoarea Soborului Sfântului Ioan Botezătorul.

Sfântul Ioan a fost toată viața Proroc şi Înaintemergător al Mântuitorului Iisus. Conform Sfintei Scripturi, a dus o viață aspră în Pustiul Iordanului. Acolo a trăit și a predicat, botezându-i în apele Iordanului pe cei care credeau în cuvântul propovăduit de el și se pocăiau.

Biografie

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan s-a născut în data de 16 noiembrie 1951 la Pietrani, jud. Bihor. A urmat Liceul „Constantin Brâncuși” din Oradea şi cursurile Facultății de Instalații şi Automatizări a Institutului Politehnic din București (1971- 1976).

Și-a continuat studiile la Seminarul Teologic din Craiova (promoția 1986) și la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1986-1990).

În perioada 1991-1994 a urmat în paralel două studii de doctorat la Institutul Biblic din Ierusalim, unul în Studii Biblice, şi altul în Egiptologie şi Orientalistică.

Închinoviat din anii 1970, în anii 1980 a fost inginer la Arhiepiscopia Craiovei, perioadă în care au fost restaurate mănăstirile Tismana, Lainici, Polovragi, Bucovăţ și Crasna. A fost tuns în monahism cu numele Ioan şi hirotonit ierodiacon şi ieromonah în 1990. În anii 1990 – 1991 a fost starețul Mănăstirii Lainici.

În anul 1994 a fost hirotesit Arhimandrit şi numit Superior al Așezămintelor Românești de la Ierusalim. După înființarea Episcopiei Covasnei şi Harghitei, a fost ales episcop al noii eparhii și chemat să slujească în țară. În 2014, a fost ales și instalat Arhiepiscop al Timișoarei şi Mitropolit al Banatului.

Biografia completă a Mitropolitul Ioan poate fi consultată pe site-ul eparhial.

Foto credit: Basilica.ro