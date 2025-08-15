Mitropolitul Ardealului a sfințit piatra de temelie pentru Schitul „Sf. Serafim cel Răbdător şi Sf. Arsenie de la Prislop”

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a sfinţit, joi, piatra de temelie pentru Schitul „Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus” și „Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop” din Ucea de Sus, județul Brașov.

În cuvântul său, IPS Laurențiu a legat sfințirea noului lăcaș de Maica Domnului, a cărei Adomire o serbăm pe 15 august.

„Am pus astăzi piatra de temelie a bisericii şi, implicit, a aşezămânului monahal. Nici nu ne dăm seama ce eveniment unic s-a săvârşit acum şi că, participând la el, noi devenim ctitori şi vom continua să sprijinim această lucrare”.

„Dar evenimentul mare este legat, întâi de toate, de Maica Domnului pentru că aici, la câţiva kilometri, în grădina Maicii Domnului, care este Mănăstirea «Brâncoveanu», au crescut, printre multele flori ale raiului, două flori alese. I-am cunoscut pe Sfântul Arsenie şi pe Sfântul Serafim şi ne-am bucurat de mijlocirea lor”, a spus Mitropolitul Ardealului.

Un lăcaș la poalele Făgărașilor

Arhim. Atanasie Roman, starețul Mânăstirii Brâncoveanu, a subliniat necesitatea acestui schit la poalele Munților Făgăraș.

„În urmă cu câteva luni am venit cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu aici şi, din discuţia avută, Înaltpreasfinţia Sa ne-a spus că aici trebuie să fie un schit închinat părintelui Arsenie şi părintelui Serafim, stareţii mănăstirii noastre canonizaţi anul acesta”, a spus arhim. Atanasie Roman.

La finalul ceremoniei, IPS Laurențiu i-a decorat pe primarul comunei Ucea, Ștefan Marius Dumitru și pe alte persoane care au contribuit la ctitorirea noului așezământ.

Foto credit: Costin Chesnoiu