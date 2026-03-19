Mitropolitul Andrei, în fața studenților teologi: Suntem biruitori și izbăviți prin Sfânta Cruce

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sătmarului, a oficiat miercuri Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Sfințite în Paraclisul Facultății de Teologie din Cluj-Napoca, unde le-a vorbit studenților despre biruința și izbăvirea prin Sfânta Cruce.

IPS Andrei le-a reamintit studenților promisiunea Mântuitorului Hristos, că ne vom mântui prin jertfa Crucii.

„O lume întreagă, zice Domnul Hristos, se va mântui punându-și nădejdea în jertfa Crucii Domnului nostru. Pentru că în Evanghelia după Ioan, în care e relatată întâlnirea lui Nicodim cu Domnul Hristos, în versetul 16, citim: Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci biruitori prin Crucea Domnului nostru Iisus Hristos”.

„.Din Scriptură putem aduce multe argumente, din Sfânta Tradiție putem aduce multe argumente, a faptului că suntem biruitori prin Sfânta Cruce. Adevărul, așa cum ni l-a lăsat Domnul Hristos, este că suntem izbăviți prin Sfânta Cruce”, a explicat ierarhul.

În cadrul Sfintei Liturghii, IPS Andrei l-a hirotonit diacon pe Dacian But-Căpușan, cercetător la Facultatea de Teologie.

Spovedanie, pocăință, Post

Arhimandritul Teofil Tia, decanul facultății, a spus că prezența ierarhului la Sfânta Liturghie a fost o ocazie a aprofunda Taina Pocăinței, atât de specifică Postului Mare.

„Ne-am bucurat pentru că și anul acesta, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei și-a rezervat timp pentru a săvârși liturghia Darurilor Înainte Sfințite în Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă. Studenții se pregătesc în mod special, practicând așa-numită Taină a Pocăinței, nu în sens strict focalizat doar pe spovedanie, ci lecturând cărți despre înnoirea interioară, transfigurare, isihasm, schimbarea vieții în bine și progresul duhovnicesc în acest Post”, a explicat Arhim. Teofil Tia, la Trinitas TV.

La finalul slujbei, ierarhul le-a oferit celor prezenți „Spovedania și Liturghia salvează omenirea”, semnată de Înaltpreasfinția Sa.

La rândul său, Arhim. Teofil Tia i-a dăruit Mitropolitului Andrei o icoană a Sfântului Ierarh Spiridon, pictată de un student de la specializarea Artă Sacră.

Foto credit: Darius Echim / Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sătmarului

