Mitropolitul Andrei a resfințit biserica dintr-o localitate atestată documentar în urmă mai bine de șapte secole

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a resfințit duminică biserica parohiei Jichișu de Jos din județul Cluj, localitate atestată documentar în urmă cu mai bine de 7 secole.

La Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt intitulat „Efemeritatea vieții noastre”, în care a accentuat importanța adoptării unei bune conduite morale, având în vedere iminentul sfârșit al vieții.

Diaconul Andrei-Răzvan Botcă a fost hirotonit preot pe seama parohiei Țentea din protopopiatul Beclean.

În semn de recunoaștere a întregii activități pastorale și administrative, Înaltpreasfinția Sa l-a hirotesit iconom pe preotul paroh Ioan Georgiu.

Cântărețul bisericesc Lascău Ionel, care a împlinit anul acesta 55 de ani de activitate la strana bisericii parohiale, a primit Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni.

Daniela Cozac a primit Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”, iar lui Ilie Orlando Nicoară i-a fost acordat Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni.

Totodată, mai mulți ctitori și binefăcători au primit Diplome de aleasă cinstire, printre care și preoteasa Antonia Ana-Maria Georgiu.

Scurt istoric al parohiei

Prima atestare documentară a satului datează din 1292 sub numele de Gykynus.

În 1658, satul avea preot. Aceasta o atestă o statistică în 1695, menționând pe clericul Gligoraș, cunoscut în 1733 din conscriptia Klein.

O biserică de lemn a fost construită în 1787 şi a dăinuit până în 1913.

Între 1912-1913, a fost construită o biserică de zid cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril”, sfințită în 29 iunie de preotul P. Petrișor. În anul 1938, biserica a fost renovată, reparată și pictată.

În ultimii cinci ani, lăcașul de cult a trecut printr-un amplu proces de renovare și modernizare.

Foto credit: Mitropolia Clujului