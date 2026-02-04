Mitropolitul Andrei a vorbit despre așteptarea întâlnirii cu Dumnezeu, pornind de la exemplul Dreptului Simeon

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit, luni, Sfânta Liturghie, în Parohia „Întâmpinarea Domnului” din Cluj-Napoca, unde a vorbit credincioșilor despre așteptarea întâlnirii cu Dumnezeu, având exemplul Dreptului Simeon.

Pornind de la pericopa evanghelică, IPS Andrei a vorbit despre felul în care Dreptul Simeon i-a cerut lui Dumnezeu să-l ia lângă El, după ce și-a îndeplinit misiunea pe acest pământ.

Atitudinea Dreptului Simeon contrastează cu cea a majorității oamenilor, a precizat Mitropolitul Clujului.

„Oricum, în general, moartea nu le este dragă oamenilor. Nu le este dragă pentru că Dumnezeu nu a făcut moartea, Dumnezeu a făcut viața. Chiar și în Sfânta Scriptură, cugetările sunt potrivnice morții, însă bătrânul Simeon dorea moartea, iar cei foarte credincioși vor să se mute lângă Dumnezeu”, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

Mitropolitul Clujului l-a evocat pe filozoful Lucian Blaga, precum și pe poeții Magda Isanos și Adrian Păunescu, rostind versuri din opera acestora care tratează trecerea la Domnul.

O istorie tânără

Parohia „Întâmpinarea Domnului” din municipiul Cluj-Napoca a fost înființată în 1992, slujbele fiind ținute, la început, într-o bisericuță de lemn.

Piatra de temelie a bisericii de zid a fost pusă la data de 21 noiembrie 1997. Lucrările au fost încheiate în 2005, prin slujba de binecuvântare oficiată de vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania.

În 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a binecuvântat Centrul cultural-catehetic „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” amenajat în spațiul de la demisolul lăcașului și destinat activităților cu copiii și tinerii din parohie.

