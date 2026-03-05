Între munca pe șantier și slujirea în biserică: Misiunea unui preot român în Marea Britanie

Părintele Nicolae Bulat îmbină slujirea pastorală din weekend cu munca pe șantier în timpul săptămânii. Este slujitor al Parohiei „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv” din Corby, Marea Britanie, care reunește comunitățile de români și basarabeni din zonă.

Preotul a mărturisit pentru Basilica.ro că această experiență îl ajută să înțeleagă mai bine viața și provocările românilor din diaspora.

Părintele Nicolae Bulat este originar din Republica Moldova, din satul Cojușna, raionul Strășeni, și este al treilea copil din patru băieți ai familiei. Dorința de a a fi preot a început încă din copilărie.

„Pentru mine drumul spre preoție a început cu mersul la biserică, de mic copil, deși nu știam eu la acea vreme că o să fiu preot”, a mărturisit preotul.

Stabilirea în Marea Britanie

În Marea Britanie a ajuns pentru prima dată în anul 2015, pe când era student la Teologie: „În Marea Britanie am ajuns pentru prima dată în 2015, aveam 18 ani, eram în primul an la facultate și munceam doar vara pentru a mă putea întreține pe parcursul anului universitar”.

După absolvirea facultății, a continuat să lucreze în Anglia, fără a se îndepărta însă de viața bisericească: „Oriunde mă aflam, eram nelipsit duminica de la biserică”, a afirmat clericul.

„Prin grija lui Dumnezeu, în februarie 2022 am fost hirotonit diacon de Preasfințitul Părinte Veniamin, iar un an mai târziu preot, încercând să fiu de folos acolo unde mă aflam”, a menționat părintele Nicolae Bulat.

Munca pe șantier

Pe lângă activitatea pastorală, preotul continuă să lucreze în timpul săptămânii. În primii ani a lucrat ca muncitor necalificat pe șantier, iar ulterior a învățat alte meserii din domeniul construcțiilor.

„Am învățat meseria de Mastic Man, care pune silicon la geamuri, uși, bucătării sau băi. Este o meserie care trebuie să îți placă, pentru că este o lucrare de finisare și este în văzul tuturor”, a explicat părintele.

Din cauza condițiilor grele de muncă pe timpul iernii, a decis să se recalifice: „Am decis să mă reprofilez și mi-am făcut o calificare de șofer pe Telehandler, un utilaj cu braț telescopic care încarcă și descarcă mărfuri din camion”.

Faptul că este preot îi surprinde adesea pe colegii de muncă: „De cele mai multe ori nu le vine să creadă, sunt foarte mirați, crezând că preotul este doar preot și nu face nimic altceva în afară de asta”, a mărturisit slujitorul.

Mulți îl întreabă direct de ce lucrează pe șantier, iar părintele le răspunde că îndatorirea de preot nu este incompatibilă cu munca pe șantier.

Singurul preot ortodox din insula Jersey

Începând din anul 2023, părintele Nicolae Bulat a slujit și românilor din insula Jersey, aflată în apropierea coastei franceze pe Canalul Mânecii. Preotul a mărturisit că naveta era dificilă, fiind nevoit să călătorească mereu cu avionul pentru a ajunge la biserică.

„Până în august 2025 am fost o dată pe lună în mijlocul românilor și moldovenilor de pe insulă”, a subliniat clericul, în ciuda navetei dificile și a costurilor ridicate.

Preotul a menționat și faptul că pe insulă nu mai exista nicio prezență ortodoxă, fiind singurul slujitor pentru toți credincioșii, indiferent de naționalitate.

„Oamenii erau dornici să participe la Sfânta Liturghie. Li se alina dorul de Hristos, de împărtășanie, de casă și de cei dragi”, a spus slujitorul despre comunitatea din Insula Jersey.

Dedică-te locului în care ești

Părintele Nicolae Bulat a transmis un mesaj românilor care trăiesc și muncesc în străinătate.

„Dacă ești departe de casă și stai cu dorul pe jumătate, nu te poți bucura nici acolo unde ești și nici nu te împaci cu faptul că ești departe de țară. Dacă ești în străinătate, dedică-te locului în care ești. Iar dacă dorul de țară este prea mare, atunci întoarce-te acasă”.

„Este important, însă, să nu uităm de locurile de unde am venit și tradițiile pe care le avem”, a îndemnat părintele Nicolae Bulat.

Foto credit: Colaj Basilica.ro