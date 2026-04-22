Ministerul Educației a anunțat calendarul de înscriere la creșă sau grădiniță pentru anul școlar 2026 – 2027

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a stabilit calendarul oficial pentru înscrierea copiilor la creșă sau grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2026-2027.

Potrivit MEC, procesul va debuta pe data de 18 mai 2026 cu etapa reînscrierilor și se va încheia la finele lunii august cu etapa de ajustări.

Etapa de reînscrieri: 18 – 22 mai 2026

Prima etapă a procesului vizează copiii care frecventează deja o unitate de învățământ în anul curent și doresc să continue în aceeași unitate. Reînscrierea se face în baza unei cereri scrise depuse de părinți.

Tranziția de la creșă la grădiniță: Copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică la grădiniță, în limita locurilor disponibile. În cazul în care cererea depășește oferta, se vor aplica criterii de departajare generale și specifice.

Afișarea rezultatelor: Pe 22 mai 2026 vor fi anunțate rezultatele și numărul de locuri rămase libere.

Prima etapă de înscrieri: 25 mai – 18 iunie 2026

Această etapă este dedicată copiilor care intră pentru prima dată în sistemul de educație timpurie. Înscrierile se fac pe baza a trei opțiuni exprimate în cererile de înscriere.

25 – 29 mai: Colectarea cererilor;

2 – 17 iunie: Procesarea cererilor în trei faze succesive, corespunzătoare celor trei opțiuni exprimate;

18 iunie: Afișarea rezultatelor finale pentru prima etapă.

A doua etapă de înscrieri: 22 iunie – 9 iulie 2026

Locurile rămase vacante după prima etapă vor fi scoase la concurs într-o a doua sesiune de înscrieri, după un mecanism similar:

22 – 26 iunie: Colectarea noilor cereri de înscriere;

29 iunie – 8 iulie: Procesarea cererilor (Faza I, II și III);

9 iulie: Afișarea rezultatelor și a locurilor rămase libere după etapa a II-a.

Etapa de ajustări: 17 – 27 august 2026

Ultima etapă a calendarului este destinată înscrierii copiilor care nu au fost repartizați în primele două etape sau care se află în situații speciale. Cererile se depun la ISJ (Inspectoratul Școlar Județean) sau ISMB (Inspectoratul Școlar al Municipiului București).

Conform Ministerului Educației, în această etapă au prioritate:

Copii nerepartizați anterior, cu prioritate cei de 4 și 5 ani; Copiii care nu au fost admiși în clasa pregătitoare ca urmare a unui aviz negativ de la CJRAE/CMBRAE; Copiii de peste 2 ani pentru care se solicită înscrierea în grupa mică la grădiniță.

Rezultatele finale ale procesului de înscriere, după toate etapele de ajustări, vor fi afișate pe data de 28 august 2026.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro

