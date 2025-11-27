Două ministere ale Guvernului României lansează un program de prevenție pentru 670.000 de persoane vulnerabile

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu Ministerul Sănătății, derulează un program național axat pe prevenție, destinat unui număr de 670.000 de persoane vulnerabile.

Anunțul a fost făcut de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, la finalul conferinței de lansare a inițiativei #FărăDiabet. Conectăm România rurală la sănătate.

Potrivit ministrului, programul beneficiază de un buget de 306 milioane de euro și acoperă mai multe tipuri de screening, inclusiv pentru cancer mamar, cancer de col uterin, cancer de prostată, boli hepatice și alte afecțiuni.

„Programul referitor la educație și ocupare ajută inclusiv la infrastructura de derulare a programului de screening, care se poate face în parteneriat cu asistenții medicali comunitari. Este un program fanion de servicii comunitare integrate care îi pun la un loc pe asistentul social, pe asistentul medical comunitar și consiliul școlar în 2.000 de Unități Administrativ Teritoriale (UAT-uri) din totalul de 3.200 din țară. Iată inițiative care se potențează unele pe celelalte”.

„La MIPE căutăm să vedem cum putem folosi resursele finanțate din bani europeni pentru a îmbunătăți practicile de prevenție și de screening”, a spus ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, citat de Agerpres.

Model european, implementat la nivel național

Dragoș Pîslaru a menționat și Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, implementat tot de MIPE, proiect care completează demersurile din zona de prevenție. Acesta susține infrastructura necesară pentru organizarea screeningului, inclusiv prin implicarea asistenților medicali comunitari.

Programul vizează dezvoltarea serviciilor comunitare integrate în 2.000 de Unități Administrativ Teritoriale din totalul celor 3.200 existente, prin colaborarea dintre asistenții sociali, asistenții medicali comunitari și consilierii școlari.

Inițiativa națională #FărăDiabet, lansată miercuri la sediul MIPE, este susținută de compania Boehringer Ingelheim și combină serviciile medicale mobile, tehnologia, educația și sprijinul pentru politici publice, cu accent pe accesul pacienților din mediul rural la servicii medicale.

Proiectul se va desfășura între octombrie 2025 și decembrie 2026 și este implementat de Asociația Caravana cu Medici, organizație non-guvernamentală care, de peste zece ani, lucrează pentru a îmbunătăți accesul comunităților rurale la servicii de sănătate.

Noua campanie urmărește extinderea la nivel național a unui model de sănătate mobilă deja recunoscut în Europa ca exemplu de bună practică.

Foto credit: Rodiabet

