Mii de kilometri de garduri electrice vor fi instalate pentru a proteja comunitățile de atacurile animalelor sălbatice

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat demararea unui program pentru protecția comunităților și a faunei sălbatice, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, prin care vor fin instalați mii de kilometri de garduri electrice.

Măsurile de protecție au rolul de a reduce conflictele dintre oameni și animalele sălbatice, fiind amplasate în zone locuite, în apropierea exploatațiilor agricole, a stupinelor, pe traseele de deplasare ale faunei și în ariile naturale protejate.

„Acest program reprezintă un instrument de prevenție, pentru că noi urmărim reducerea situațiilor în care oamenii ajung în conflict cu animalele sălbatice, mai ales în comunitățile unde incidentele cu ursul brun sunt frecvente”, transmite Ministrul Medului, Diana Buzoianu.

„Gardurile electrice reduc semnificativ riscul de atacuri și pagube, fără a răni animalele și fără a le altera comportamentul natura”, precizează Diana Buzoianu.

Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat pentru acest program 24,28 milioane de lei.

Fondurile pot fi utilizate și pentru achiziția de instalații cu fascicule luminoase sau sisteme acustice, care contribuie la ghidarea animalelor în siguranță, departe de zonele locuite, cu respectarea legislației naționale și europene privind protecția habitatelor și a speciilor, potrivit Administrației Fondului pentru Mediu.

