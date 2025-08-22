Mihai Viteazul, primul întregitor al Țărilor Române, pomenit la Mănăstirea Turda la 424 de ani de la martiriu

Mihai Viteazul, primul întregitor al Țărilor Române, a fost pomenit la Mănăstirea „Mihai Vodă” din Turda, județul Cluj, construită pe locul martiriului său.

Slujbele au fost oficiate de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, în prezența reprezentanților Armatei Române marți, cu prilejul împlinirii a 424 de ani de la martiriul domnitorului.

Din sobor au făcut parte: arhim. Samuel Cristea, Episcopul vicar ales al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, arhid. Claudiu Grama, consilier eparhial, pr. Alexandru Rus, protopop de Turda, arhim. Ilie Hanuschi, duhovnicul mănăstirii.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre necesitatea unității atât la nivel spiritual, cât și la nivel național.

În acest context, ierarhul a evocat personalitatea voievodului Mihai Viteazul, cel care, în anul 1600, pentru prima dată în istorie, a înfăptuit unirea celor trei țări românești: Țara Românească, Transilvania și Moldova.

„Mihai Voievod Viteazul este simbolul unității noastre naționale și, în același timp, un om credincios și puternic, care ne învață și pe noi să rămânem statornici în credință”, a afirmat Mitropolitul Clujului.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala preoților din Protopopiatul Turda, dirijată de preotul Sorin Dindelegan.

Hirotonie, hirotesie și distincție

La momentul rânduit din cadrul slujbei, Mitropolitul Andrei l-a hirotonit diacon pe teologul George-Liviu George, care urmează a fi hirotonit preot de caritate la Clinica de Obstetrică-Ginecologie „Dominic Stanca” a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.

A fost hirotesit duhovnic preotul Flaviu-Cristian Teglaș, parohul comunității liturgice din Cristeștii Ciceului, județul Bistrița=Năsăud.

La finalul Liturghiei, pentru întreaga activitate administrativ-gospodărească și duhovnicească, în semn de prețuire și recunoștință, Mitropolitul Andrei i-a acordat stareței mănăstirii, stavrofora Andreea Zdrobău, Ordinul „Mihai Vodă” pentru clerici.

Slujbă de pomenire

După Sfânta Liturghie, la monumentul Voievodului Mihai Viteazul din cadrul mănăstirii a fost oficiat Parastasul pentru acesta.

Au susținut alocuțiuni primarul municipiului Turda, Matei Cristian Octavian, și generalul de brigadă în rezervă Aurel Litan, președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Ministerul Administrației și Internelor – Filiala „Mihai Viteazul” a județului Cluj.

Manifestarea s-a încheiat cu ceremonia depunerii de coroane și jerbe de flori, urmată de defilarea gărzii de onoare.

Scurt istoric

La inițiativa Mitropolitului Bartolomeu Anania, Mănăstirea „Mihai Vodă” de la Turda, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a fost înființată în 2002, după comemorarea de 400 de ani de la moartea voievodului Mihai Viteazul.

Aşezământul monahal este o copie arhitecturală a vechii Mănăstiri „Mihai Vodă” din Bucureşti, ctitorie a voievodului din vremea când era ban al Craiovei și Sf. Nicolae l-a salvat de la o condamnare la moarte.

Mănăstirea Turda a fost sfințită în Anul Centenar al Patriarhiei Române. Biserica este împodobită cu pictură în tehnica frescă realizată de pictorul bisericesc Sorin Efros.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim