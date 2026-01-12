Mihai Eminescu va fi comemorat la Cimitirul Bellu la împlinirea a 176 de ani de la naștere

Mihai Eminescu va fi comemorat joi la mormântul său de la Cimitirul Bellu din București, cu prilejul împlinirii a 176 de ani de la nașterea marelui poet.

Potrivit unui comunicat emis de Arhiepiscopia Bucureștilor, va fi săvârșită Sfânta Liturghie la capela cimitirului de la ora 08:00.

Începând cu ora 10:00, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va oficia slujba Parastasului în memoria poetului împreună cu un sobor de preoți din cadrul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane din București.

Mihai Eminescu a fost poet, prozator, dramaturg și jurnalist, considerat de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. S-a născut în data de 15 ianuarie 1850 la Botoșani sau Ipotești.

Poetul este emblematic pentru cultura națională a românilor, motiv pentru care Ziua Culturii Naționale a fost stabilită în data de 15 ianuarie, zi care coincide cu aniversarea nașterii sale.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu