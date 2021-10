Middletown: Români din cinci state americane au participat la hramul Mănăstirii „Sf. Dimitrie cel Nou”

Mănăstirea „Sfântul Dimitrie cel Nou” din Middletown, statul New York, și-a serbat anticipat ocrotitorul sâmbătă. La slujbă au participat români din cinci state americane: New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut și Virginia.

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Kursk a fost adusă la hram de Preasfințitul Părinte Nicholas de Manhattan, Episcop-vicar al Americii de Est (Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei).

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae al celor Două Americi. La slujbă au mai participat nouă preoți și un diacon.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae a vorbit în cuvântul de învățătură despre viața Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.

La finalul slujbei, ierarhul invitat a vor­bit despre istoria și minunile icoanei Maicii Domnului din Kursk și a oferit mănăstirii o icoană cu noii sfinți martiri ruși ai secolului XX. Mitropolitului Nicolae i-a dăruit o icoană pictată în Rusia cu sfântul ierarh protector.

Cei doi arhierei au primit din partea mănăstirii câte o icoană pictată în România cu Maica Domnului „Dulcea sărutare”.

Liturghia a fost urmată de slujba Parastasului pentru ctitori și toți cei trecuți la Domnul.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă frățească oferită de credincioșii apropiați de obștea mănăstirii. În timpul agapei a avut loc și un scurt program artistic susținut de Ana Constantin (vioară), Ioana Geba (pian electric), membrii Organizației Tinerilor Ortodocși Români din America (ROYA) și cântăreți bisericești de la parohiile românești din New York și New Jersey.

Părintele Stareț Ieremia Berbec le-a mulțumit celor care au contribuit la organizarea hramului și a declarat pentru Ziarul Lumina: „A fost o sărbătoare panortodoxă în deplin duh de frățietate și împreună-slujire în Biserica lui Hristos, așa cum a observat la sfârșit al nostru Părinte Mitropolit Nicolae”.

Mănăstirea „Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou” este situată la 16 kilometri distanță de Middletown, în statul american New York.

A fost construită pe un teren oferit de tulceanul Dumitru Minciu, cu o donație substanțială lăsată prin testament de Arhimandritul Vasile Vasilache de la Biserica Sf. Nicolae din New York. Gheorghe și Paraschiva Papa s-au adăugat ulterior la lista ctitorilor. Biserica a fost sfințită în 5 iunie 2011, iar pictura în 23 octombrie 2016.

La începuturile vieții de obște, în 2006, mănăstirea a fost condusă de Părintele Arhimandrit Clement Haralam, actualul Mare Eclesiarh de la Catedrala Patriarhală din București, unde se află moaștele Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou.

Foto credit: Mănăstirea „Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou” din Middletown