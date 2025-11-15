Postim de cele pământești, pentru a ne hrăni cu cele cerești: Mesajul Mitropolitului Nicolae la începutul postului

„Trebuie să începem să postim de mâncare și băutură bine știind că aceasta înseamnă numai începutul postului”, transmite Mitropolitul Nicolae al celor două Americi la începutul Postului Nașterii Domnului.

„Postim de cele pământești, pentru a ne hrăni cu cele cerești”, adaugă Înaltpreasfinția Sa, amintind că postul trupesc slujește la omorârea patimilor.

„Trupul hrănit mai puțin nu mai manifestă înclinațiile spre pofte. Aceasta este o realitate care trebuie experimentată în post. Nu o putem trăi doar prin câteva zile de post, ci putem simți trupul nostru într-o astfel de stare după strădanie îndelungată”, subliniază Mitropolitul Nicolae.

Înaltpreasfinția Sa amintește spusele Sf. Ier. Tihon din Zadonsk, care sublinia că există post trupesc și există post duhovnicesc, cel din urmă fiind abținerea de la gânduri, fapte și cuvinte rele.

„Și postul trupesc, și cel duhovnicesc trebuie să ne aducă un folos duhovnicesc. Iar acest folos este pacea sufletului, rugăciunea mai multă și mai simțitoare care ne apropie de Dumnezeu”, transmite Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi.

„Postim din dragoste de Dumnezeu și din dorința de a-L simți aproape. Postim pentru a dobândi lumina cea trebuitoare minții spre înțelegerea problemelor duhovnicești și lumești. Postim spre a experimenta ceea ce Mântuitorul însuși a trăit în pustie prin post și apoi ne-a încredințat că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu.”

„Să încercăm să postim după îndemnul Sf. Tihon și să ne pregătim potrivit pentru praznicul Nașterii Domnului!” încheie Părintele Mitropolit Nicolae.

