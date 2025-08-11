Înaltpreasfințitul Părinte Nifon își serbează onomastica

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, își sărbătorește ziua onomastică luni, în ziua de pomenire a Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului.

S-a născut în 5 ianuarie 1944 la Crețești-Vidra, jud. Giur­giu, din părinții Anghel și Maria Mihăiță, primind, la botez, numele Nicolae.

Viitorul ierarh avea să devină unul dintre cei mai titrați membri ai Sfântului Sinod: Licență în Teologie și doctorat în Vechiul Testa­ment și Limba Ebraică la Universitatea din București, Master în Teologie de la Universitatea King’s College din Londra și alte studii postuniver­sitare la Colegiul Anglican din Ierusalim (Israel) și la Universitatea din Geneva (Elveția).

Înaltpreasfinția Sa este și doctor în Teologie al Universității din Oradea, cu teza: Cartea lui Miheia: teologie și exegeză (sub îndrumarea Pr. prof. dr. Dumitru Abrudan).

Între anii 1975 și 1980, a fost cântăreț bisericesc la Parohia orto­doxă românească din Londra, pedagog și profesor la Seminarul Teologic din Bucu­rești, documentarist principal, șef de ser­viciu și secretar al Sectorului Relații externe bisericești al Administrației Patriarhale.

În 1980 s-a închinovat la Mănăstirea Cernica, a fost tuns în monahism cu numele Nifon, hirotonit ierodiacon, apoi ieromonah, pentru ca, ulterior, să fie hirotesit arhimandrit și trimis să facă misiune bisericească în Canada.

În 1982, la întoarcerea în țară, a fost numit consilier patriarhal la Sec­torul Relații Externe Bisericești, iar în 1983 i s-a încre­dințat conducerea Mănăstirii Antim din București.

În 24 noiembrie 1985 a fost ales episcop-vicar patriarhal, conducând în continuare Sectorul Relații Externe Bise­ricești.

După căderea comunismului, în 1993, a fost înființată Episcopia Slobo­ziei și Călărașilor, iar în 1994 a fost ales și întronizat episcop titular al acesteia.

În 1999 a fost ales și întronizat Arhiepiscop al Târgoviștei la 26 decembrie 1999.

În 7 martie 2008, pentru bogata activitate în „ogorul Domnului”, Sfântul Sinod i-a acordat rangul onorific de Mitro­polit ad personam.

Pe lângă activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon desfășoară o impresionantă activitate ecumenică, reprezentând Biserica Ortodoxă Română la numeroase adunări și conferințe care reunesc reprezentanți ai tuturor denominațiilor creștine, precum și, uneori, ai altor religii.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a publi­cat lucrări teologice în acest domeniu, între care: Orthodox Youth and the Ecu­menicaI Movement (1978), The Christian Orthodox-Jewish Consultation (1979), Ortodoxie și Ecumenism. Studii, conferințe, meditații (2000), The Orthodox Church and Ecumenical Movement (2002).

Preocupările academice ale ierarhului nu se rezumă doar la ecumenism, ci se îndreaptă și spre promovarea culturii și misiunii creștine, precum și a valorilor naționale, prin lucrări ca Misi­une și Viață (2002), Misiologie creștină (2002 și 2005), Politica religioasă a lui Mihai Viteazul (Ed. Arhie­piscopiei Târgoviștei, 2001).

Pe parcursul rodnicei sale activități, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal a fost distins cu diferite diplome și ordine, atât bisericești, cât și laice. O biografie mai detaliată se găsește pe site-ul eparhial.

