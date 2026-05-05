Membrii Federației Filantropia s-au reunit la Huși: În cel nevoiaș, privat de cele materiale, este chipul lui Hristos

„Avem înrădăcinată în conștiința noastră că în cel nevoiaș, privat de cele materiale, este chipul lui Hristos”, a spus Episcopul Ignatie al Hușilor la deschiderea Adunării Generale a Federației Filantropia.

Evenimentul are loc la Huși, în perioada 4-6 mai și este găzduit de Asociația „Filantropia Ortodoxă” a Episcopiei Hușilor.

Preasfințitul Părinte Ignatie a subliniat că lucrarea filantropică a Bisericii se fundamentează pe identificarea chipului lui Hristos din om.

„Cu această intenție și convingere puternică săvârșim faptele bune, milostenia pe care o acordăm într-un mod foarte bine organizat celor care au mare nevoie”.

Ierarhul a evidențiat că atâta timp cât oamenii se ghidează după repere duhovnicești vor considera că ei sunt privilegiați când fac o faptă bună, nu cei pe care îi ajută.

„Noi suntem cei ce beneficiem de un prestigiu spiritual aparte pe care Dumnezeu îl pune în sufletul nostru și nu cel care este ajutat. În acest fel, reușim să mai aneantizăm în noi dorința de așteptare a unei recunoștințe din partea celor cărora le-am făcut bine”.

Centrul „Arhim. Mina Dobzeu”

Cu această ocazie a fost sfințit noul Centru de preparare și livrare a mesei calde ,,Arhimandrit Mina Dobzeu”, cea mai nouă componentă a Asociației „Filantropia Ortodoxă Huși”, aflat în incinta centrului eparhial al Episcopiei Hușilor.

Părintele Vladimir Beregoi, consilier eparhial și președintele Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși, a prezentat noul centru.

„Este utilat complet, la cele mai bune standarde, cu respectarea normelor sanitar-veterinare și de sănătate publică în vigoare, pentru prepararea și livrarea mesei calde în sistem catering, pentru prepararea produselor de panificație (pâine, prescuri) și chiar pentru prepararea produselor de tip pizza”.

În cadrul manifestării, părintele Vladimir Beregoi, a primt Ordinul „Sfântul Ioan Gură de Aur”, din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Programul Adunării Generale va continua pe tot parcursul zilei de marți și în prima parte a zilei de miercuri, între punctele discutate aflându-se prezentarea activităților și a situației financiare a Federației Filantropia pe anul 2025.

