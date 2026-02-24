Membrii Centrului de formare cultural-teologică și catehetică al Episcopiei Canadei s-au reunit la Mănăstirea Mono

Mănăstirea Mono din Ontario, Canada, a găzduit sâmbătă Adunarea Generală a Centrului de formare cultural-teologică și catehetică „Sf. Maxim Mărturisitorul” al Episcopiei Canadei.

Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie, oficiată de ieromonahul Policarp Athenagoras, egumenul mănăstirii.

Lucrările au fost deschise de Episcopul Ioan Casian al Canadei, care este și președintele Centrului de formare Cultural-Teologică și Catehetică.

Programul întâlnirii a cuprins conferința susținută online de pr. prof. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie din Arad, urmată de prezentarea cărții sale – O istorie a dogmaticii în teologia ortodoxă română, de către preotul Dragoș Giulea.

Părintele Răzvan Andrei Ionescu, prodecan al Centrului Ortodox de Studii și Cercetări „Sf. Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din Paris, a vorbit despre „Metodă în teologia de școală. Triadele isihaste palamite ca punct de inspirație”.

În continuare a fost prezentată cartea „Antioch, Nicaea, and the Synthesis of Constantinople: Revisiting Trajectories in the Fourth-Century Christological Debates”, a părintelui Dragoș Giulea.

Raportul pe 2025 și noi proiecte

În cadrul întâlnirii au fost prezentate și discutate rapoartele de activitate ale Centrului pentru anul 2025.

De asemenea, au urmat propunerile de proiecte și programe pentru 2026: continuarea organizării cursurilor catehetice online, a cursurilor online pentru copiii participanți la școlile duminicale, organizarea unui simpozion teologic în luna septembrie a anului 2026, precum și alte posibile proiecte.

Printre noile proiecte se numără și un curs de muzică bisericească, propus de Mădălina Enache, psalt al Catedralei Episcopale din Saint-Hubert. Acesta are durată de un an și se adresează cântăreților de la strană și altor doritori.

