Mărturie prin prietenie: A 18-a întâlnire a Tinerilor Ortodocși Români din Germania

Asociația Tinerilor Ortodocși Români din Germania, Austria și Luxemburg (ATORG) a organizat, în perioada 10-12 octombrie, cea de-a 18-a întâlnire anuală, la Burg Rothenfels, cu sprijinul Parohiei românești din Aschaffenburg. Evenimentul a avut loc sub deviza: „Mărturie prin prietenie”.

Vineri seara, după cazarea participanților, a avut loc deschiderea oficială. Mesaje de bun venit au fost transmise de părintele Teodor Tăbuș, vicepreședinte al ATORG, reprezentanții tinerilor Mihail Engel (Germania), Alexia Grama (Viena) și Miriam Cristescu (Aschaffenburg), precum și de părintele Daniel Buzaș, paroh la Aschaffenburg.

Sâmbătă, lucrările au continuat cu sesiuni plenare la care au participat peste 200 de tineri și adulți din Germania, Austria și România. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a susținut conferința „Cum tâlcuim Noul Testament?”, iar ieromonahul Pantelimon Șușnea de la Mănăstirea Oașa a vorbit pe tema „Unicitatea persoanei – obstacol sau binecuvântare?”.

În paralel, s-au desfășurat ateliere pentru copii și adolescenți, organizate pe grupe de vârstă.

Copiii și tinerii de la Școala Parohială din Aschaffenburg, coordonați de Zenovia Buzaș și Camelia Cristescu, au prezentat un program artistic care a inclus Pilda Semănătorului. După-amiaza a fost dedicată prezentării activităților asociației și unei sesiuni de întrebări și răspunsuri cu invitații.

Uniți în horă și-n Liturghie

Seara a avut loc un program artistic susținut de ansamblul „Romanima” din Nürnberg și Loredana Tăut, urmat de o horă în aer liber și un foc de tabără.

Duminică, 12 octombrie, la biserica „Întâmpinarea Domnului și Sfânta Ecaterina” din Aschaffenburg, s-a săvârșit Sfânta Liturghie, oficiată de Inaltpreasfințitul Părinte Serafim, Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, alături de un sobor de preoți și diaconi.

Predica PS Damaschin a fost tradusă în germană de părintele Ioan Forga, protopop al Germaniei de Est.

După slujbă, Parohia Aschaffenburg a oferit o agapă frățească. În cadrul momentului de încheiere, ierarhii și organizatorii au adresat mulțumiri parohiei gazdă, voluntarilor și echipei Trinitas TV.

PS Sofian a transmis un îndemn tinerilor de a păstra și împărtăși bucuria întâlnirii, iar IPS Serafim a anunțat că ediția ATORG 2026 va avea loc la Köln, fiind găzduită de Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Lindenthal, păstorită de părintele Teodor Tăbuș.

Foto credit: Mitropolia Germaniei