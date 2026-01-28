Românce în istorie: Martha Bibescu, scriitoare, academiciană și personificare a Europei secolului XX

Cu exact 140 de ani în urmă, în 28 ianuarie 1886, se năștea Martha Bibescu, fiica diplomatului Ion Lahovary și a Emmei Mavrocordat, descendentă din familie boierească. Este cunoscută pentru activitatea literară, dar și pentru influența puternică pe care a avut-o în epocă. Președintele francez Charles de Gaulle, a numit-o „personificarea Europei”.

Martha Lahovary a fost educată cu profesori particulari, apoi și-a continuat pregătirea la o mănăstire din Belgia.

În 1905, la 19 ani, s-a căsătorit cu prințul George Valentin Bibescu, nepot de frate al fostului domnitor al Țării Românești George Bibescu. Debutul ei literar, „Cele opt raiuri” (1908),  a fost inspirat din călătoria în Orient făcută împreună cu soțul.

Martha la vârsta de 7 ani. Colecție particulară. Sursa foto: Pointdevue.fr

În 1911, ca dar de nuntă de la soț, a primit Palatul Mogoșoaia, pe care l-a renovat, primul oaspete primit în noul palat fiind chiar Regina Maria.

„Mata Hari” a României

În timpul Primului Război Mondial, când Curtea Regală și Guvernul s-au retras la Iași, Martha Bibescu a avut curajul de a rămâne la București, unde a cultivat atât anturajul Prințului Wilhelm, moștenitorul tronului Germaniei, cât și relația cu baronul Christopher Thomson, atașat al Ambasadei Marii Britanii la București.

Aceasta i-a permis să trimită multe informații utile guvernului României refugiat la Iași din Bucureștiul ocupat de Puterile Centrale.

Prințesa Martha Bibescu și Prințesa Maria a României, viitoarea Regină Maria, la Buftea, în 1906. Foto: Arhivele Naționale ale României

Fiind apropiată de Regina Maria, a preluat administrarea spitalului de război nr. 118, fondat de suverană, unde a alinat suferința ostașilor muribunzi.

„N-am fost niciodată atât de fericită ca la Spitalul 118, în 1916-1917. Trăiam într-o comunitate religioasă – visul meu din copilărie – eram cu fii de muncitori și de țărani, trăind împreună cu ei, în durere”, a scris prințesa mai târziu.

Perioada interbelică

După Războiul de Reîntregire, a renovat din nou palatul, cu fonduri din vânzarea noilor cărți pe care le publica.

Martha Bibescu și fiica ei, Valentina, pe lacul cu nuferi de la Palatul Mogoșoaia în 1938. Foto: Arhivele Naționale ale României

După reinaugurarea din 1927 a palatului, aici s-au perindat nume de răsunet ale  vremii: Regele Alfonso al XIII-lea al Spaniei, Regele Carol I al României, Regele Ferdinand și Regina Maria, August von Mackensen, Charles de Gaulle, Marcel Proust, Nicolae Iorga, Winston Churchill.

După ce soțul ei s-a îmbolnăvit, l-a îngrijit cu devotament. Deși cei doi nu au fost fideli unui altuia în căsnicie, în 1941, după moartea soțului, Martha Bibescu îi scria abatelui Mugnier, confidentului ei: „Părinte, n-am încetat niciodată să-l iubesc pe George. Viața ne-a învățat că adevărata dragoste nu urmează decât după multe mistere, după o ucenicie răbdătoare, tandră și dureroasă”.

După ocupația sovietică, a reușit să obțină declararea Palatului Mogoșoaia ca monument istoric, pentru a-l pune la adăpost naționalizarea sălbatică. Palatul Mogoșoaia i-a rămas fiicei, Valentina, și soțului acesteia, Dimitrie Ghika-Comănești, apoi a fost naționalizat în 1949, iar fiica și ginerele arestați.

Martha Bibescu s-a luptat pentru eliberarea lor și a reușit, pe căi diplomatice, să-i pună la adăpost în Cornwall, Anglia.

Exilul

În septembrie 1945, prințesa a plecat definitiv din țară – mai întâi în Anglia, apoi în Franța. A fost perioada în care Casa Dior, a cărei reclamă vie fusese timp de decenii, realiza pentru ea haine speciale.

În 1954, Academia Franceză i-a conferit Marele Premiu de Literatură pentru întreaga operă, iar în 1955 a devenit membră a Academiei Regale de Limbă și Literatură Franceză a Belgiei.

În aul 1962 a fost decorată în Franța cu Legiunea de Onoare, iar în 1963, a fost desemnată consilier al președintelui francez Charles de Gaulle în problema românească.

Prințesa s-a mutat la cele veșnice în 28 noiembrie 1973, la vârsta de 87 de ani, și este înmormântată în cimitirul Père Lachaise din Paris.

Ne-a lăsat cu nostalgia unui suflet nobil, care a luat cândva ceaiul la Casa Albă cu Președintele Theodore Roosevelt și Prima Doamnă Eleanor Roosevelt și căruia președintele Charles de Gaulle i-a scris cândva:

„Pentru mine, dumneavoastră sunteți personificarea Europei”.

Portret realizat de celebra fotografă Berenice Abbott, 1926. Sursa foto: Robert Klein Gallery

Despre viața ei, Martha Bibescu însăși a scris:

„Cât de frumoasă e viața mea, deși nefericită. Cât de amuzantă. Unică! N-aș schimba-o nici pentru un imperiu”.

Astăzi, Christopher John Ghika – un descendent al Marthei Bibescu și al domnitorului Grigore Alexandru Ghica, fondatorul Jandarmeriei Române – comandă Gărzile Regale Britanice, calitate în care a participat la Încoronarea Regelui Charles al III-lea.

Surse documentare: Radio România Cultural; Cultura la dubă

