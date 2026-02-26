Marșul pentru mame: Tinerii din Statele Unite și Canada sunt invitați să alerge în sprijinul mamelor aflate în dificultate

Tinerii din Statele Unite și Canada, cu vârste între 17 și 30 de ani, sunt invitați la „Marșul pentru mame”, o activitate în beneficiul mamelor aflate în dificultate.

Manifestarea va avea loc pe toată durata lunii martie și este organizată de Asociația Tinerilor Ortodocși Români din cele două Americi.

Organizatorii își propun ca la ediția de anul acesta să fie atins pragul de 10.000 de kilometri alegați în sprijinul mamelor.

Pentru fiecare kilometru parcurs de participanți, comunitățile bisericești din Mitropolia celor două Americi vor dona un dolar pentru a sprijini mamele și viitoarele mame care se confruntă cu dificultăți financiare.

„Pentru desfășurarea acestei activități vom folosi aplicația Strava. După primirea înregistrării dumneavoastră, veți primi linkul de acces la clubul Strava. Dacă nu aveți încă un cont Strava, vă rugăm să descărcați aplicația în pregătire”, precizează organizatorii.

Înscrierile se realizează printr-un formular online până în data de 27 februarie, iar în următoarea zi, participanții vor primi detaliile evenimentului.

Evenimentul se desfășoară sub egida Lunii pentru Viață, serie de manifestări de tip cultural, educațional sau caritabil cu tematică pro-viață organizate în fiecare an în luna martie.

Foto credit: Facebook / Crosul pentru viață