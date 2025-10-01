Marcată în ziua de pomenire a unui sfânt imnograf, Ziua Internațională a Muzicii este prilej pentru a celebra psalții

Probabil că inițiatorii Zilei Internaționale a Muzicii nu și-au dat seama, dar au instituit această sărbătoare în data de 1 octombrie, când Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sf. Roman Melodul, cuviosul imnograf – ceea ce face din această zi și un bun prilej de celebrare a psalților.

Celebrare a psalților și imnografilor

„În fiecare an, în aceeași zi cu sărbătoarea împărătească închinată Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului – 1 octombrie –, sunt cinstiți și ocrotitorii cântăreților bisericești (ai psalților); cei mai importanți, dacă îi putem numi așa, sunt Sfinții Roman Melodul (Imnograful), Ioan Cucuzel și Grigorie Domesticul”, amintește miercuri, pe Facebook, Părintele Adrian Dobreanu, director la Sectorul Cultural și comunicații media al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

„Desigur, nu se poate ca în acest context să nu amintim faptul că muzica bisericească presupune jertfă și studiu continuu, o învățare și deprindere pe tot parcursul vieții, iar cei care o interpretează trebuie să fie de o aleasă și înaltă trăire duhovnicească și morală, destoinici a învăța și pe alții, pentru că această calitate onorantă de psalt, face parte din sublima triadă: preot (slujitor al Sfântului Altar) – cântărețul bisericesc (slujitor al stranei) – și credincioși.”

În 2023, Biserica Ortodoxă Română a dedicat un an comemorativ psalților și imnografilor ortodcși. În rândurile lor se numără și o femeie: Sf. Cuv. Casiana Imnografa. Ea a fost introdusă în calendarul Bisericii noastre tot în anul 2023.

Cântarea bizantină a fost inclusă în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO în 2019.

Ziua Internațională a Muzicii

Propunerea pentru a dedica o zi muzicii a fost înaintată în 1975 de renumitul violonist și muzicolog Yehudi Menuhin și de Boris Yarustowski, președintele Consiliului Internațional al Muzicii, afiliat UNESCO.

Ziua a fost instituită cu scopul de a promova pacea și prietenia prin intermediul artei muzicale.

Știați că…?

Studiile de neuroștiințe arată că muzica activează simultan ambele emisfere cerebrale.

Învățarea unui instrument muzical în copilărie dezvoltă inteligența logică și matematică. Citirea partiturilor, înțelegerea ritmului și a structurii muzicale stimulează aceleași zone care sunt implicate și în raționamentul matematic și rezolvarea de probleme logice.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro