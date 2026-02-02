PS Marc Nemțeanul a slujit în prima biserică ortodoxă construită de românii din Franța

Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Europei Occidentale, a slujit vineri în biserica din La Courneuve, primul lăcaș de cult ortodox construit de românii din Franța în anul 2008.

Biserica este ocrotită de Sfinții Trei Ierarhi, care au fost cinstiți de clerici și enoriași printr-o priveghere unită cu Sfânta Liturghie.

Sfinții Trei Ierarhi sunt lumină

Preasfinția Sa a explicat rolul și importanța Sfinților Trei Ierarhi pentru viața Bisericii și modul în care au urmat lui Hristos, Lumina lumii.

„Am auzit în Evanghelie: Voi sunteți lumina lumii. Chiar aceasta au fost Sfinții Trei Ierarhi, fiindcă (…) au descoperit tuturor celor ce îi ascultau cum să primească din lumina lui Hristos și să o răspândească mai departe”, a spus Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul.

„Lumina aceasta pe care o purtați în mâini prin lumânări simbolizează credința în Hristos și învățătura evanghelică ce nu trebuie stinsă odată cu ieșirea noastră din biserică”.

Părintele paroh Mircea Filip a subliniat frumusețea slujirii adusă ocrotitorilor lăcașului de cult: „La ceas de seară, privegherea, rugăciunea, Liturghia, cântarea în taină, cântarea la lumina lumânărilor aduc bucurie și liniște”.

Parohia din La Courneuve

Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din La Courneuve găzduiește și Școala Românească „Regina Maria”. Un număr de 120 de copii participă săptămânal la cursuri de limba română, istorie, geografie și matematică.

Biserica păstrează și o raclă cu fragmente din moaștele Sfinților Trei Ierarhi, din momentul târnosirii, în urmă cu patru ani.

Lăcașul de cult se află la 47 rue Georges Politzer, La Courneuve, Franța. Al doilea hram al bisericii este Acoperământul Maicii Domnului.

