Mănăstirea Pângărați îl va pomeni pe arhim. Teofil Lefter la 14 ani de la trecerea la Domnul

Mănăstirea Pângărați din județul Neamț va organiza sâmbătă, 7 februarie 2026, un parastas de pomenire pentru arhimandritul Teofil Lefter, la împlinirea a 14 ani de la trecerea sa la Domnul.

Parastasul pentru părintele arhimandrit și pentru toți părinții adormiți care au viețuit și slujit la mănăstire se va săvârși în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Scurtă biografie

Arhim. Teofil Lefter s-a născut în 7 martie 1959 la Letea Veche, județul Bacău, iar în 1986 s-a închinoviat la Mănăstirea Bistrița Neamțului.

A depus voturile monahale în 1987, de sărbătoarea Întâmpinării Domnului, iar în același an a fost hirotonit ierodiacon și apoi ieromonah.

În 1990 a intrat în obștea Mănăstirii Pângărați, iar în 1996 a fost numit stareț al acesteia. Sub păstorirea sa a fost renovată vechea biserică a mănăstirii, datând din secolul al XVI-lea, și a fost construită noua biserică (2002 – 2007), sfințită în 2010.

Cu prilejul sfințirii, Patriarhul Daniel i-a acordat Arhim. Teofil Lefter Crucea Patriarhală pentru clerici, ca semn de prețuire pentru activitatea de stareț și de ctitor. Noua biserică a fost închinată Sfinților Simeon și Amfilohie de la Pângărați, canonizați în 2008.

Arhimandritul a plecat la Domnul în ziua praznicului Întâmpinării Domnului 2012, când se împlineau 25 de ani de la tunderea sa în monahism. Astfel, viața sa de monah s-a desfășurat între două sărbători ale Întâmpinării Domnului Hristos, Care cu siguranță l-a așezat în lăcașurile Sale cerești.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Pângărați