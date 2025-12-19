Mănăstirea Negru Vodă a oferit sprijin copiilor cu dizabilități și familiilor vulnerabile

Călugării Mănăstirii Negru Vodă din Câmpulung Muscel au demarat o serie de acțiuni caritabile în luna decembrie.

Activitatea a început la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Dizabilități din Câmpulung, unde monahii au oferit produse de primă necesitate, răspunzând nevoilor copiilor aflați în îngrijire.

Campania filantropică a continuat cu distribuirea de pachete cu alimente mai multor familii care se confruntă cu lipsuri severe pentru a asigura un sprijin material în pragul sărbătorii Nașterii Domnului.

Potrivit tradiției, Mănăstirea Negru Vodă a fost ctitorită în anul 1215 de către Radu Negru Vodă, de unde i se trage şi numele. Are ca hram „Adormirea Maicii Domnului”.

Construită în secolul al 14‐lea, şi‐a păstrat statutul de biserică de mir până în anul 1628. A fost apoi reclădită de către Matei Basarab între anii 1635 şi 1638 și de către Filaret Beldiman egumenul între anii 1827 şi 1832.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Negru Vodă