Mănăstirea Bucium și-a sărbătorit hramul: Să-i urmăm pe sfinți și să-i chemăm în rugăciunile noastre

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie la hramul Mănăstirii Bucium, unde a subliniat: „Să-i urmăm pe sfinți și să-i chemăm în rugăciunile noastre”.

Alături de prăznuirea Tuturor Sfinților Români, au fost sărbătoriți și Sfinții Athoniți, deoarece așezământul a fost ctitorit de călugării athoniți Nifon și Nectarie.

„Dumnezeu le așează pe toate cu bună rânduială atunci când omul se încredințează Lui. Sfinții s-au încredințat Lui iar viața lor, care ne rămâne ca pildă și mărturie, ne îndeamnă să ne încredințăm Domnului”, a subliniat ierarhul.

În ziua de astăzi ne putem sfinți

De asemenea, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul le-a spus credincioșilor că și astăzi există șansă de sfințenie, dovadă fiind sfintele și sfinții români canonizați recent.

„Am proslăvit întru sfinți atâtea femei românce, atâtea femei care au trăit atât de aproape de noi, atât de aproape de vremurile noastre, ne-am bucurat, dar și am înțeles că dacă Dumnezeu, în vremuri mai grele decât cele din zilele noastre, vremuri viclene, vremuri de greutate, vremuri de asuprire, dacă Dumnezeu a dat putere și a continuat o lucrare a sfințeniei, și în zilele noastre Domnul va împlini aceeași lucrare”, a afirmat PS Nichifor Botoșăneanul.

Arhimandritul Nicodim Petre, starețul mănăstirii, a transmis mulțumiri atât Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul, cât și credincioșilor.

Părintele streț a amintit că rugăciunea rostită în comuniune oferă sensul vieții din Cer, deoarece „Duminica Tuturor Sfinților Români arată și capacitatea oamenilor sfinți de a fi împreună, în jurul lui Dumnezeu, de a fi în unitate”.

Mănăstirea Bucium

Schitul Bucium a fost înființat la inițiativa Mitropolitului Veniamin Costachi, în anul 1820. La început a fost o chilie și apoi a fost fondat un schit, care s-a numit până în 1859 „Schitul Moldovenilor”.

Schitul a devenit mănăstire în anul 1993 cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, și prin hotărârea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Mănăstirea are hramurile Duminica Tuturor Sfinților Români și Cinstirea Sfintei Icoane „Prodromița” de la Muntele Athos.

În cadrul Mănăstirii Bucium a început pictarea icoanei Maicii Domnului „Prodromița”, aflată acum în Sfântul Munte, la rugămintea ctitorilor Nifon și Nectarie. Aceștia, după ce au pus bazele schitului athonit, au întemeiat la Bucium o mică sihăstrie cu rânduială de obşte ca în Sfântul Munte.

Foto credit: Doxologia.ro / Flavius Popa