Mănăstirea Bogdana și-a sărbătorit ocrotitorul: PS Nectarie de Bogdania a evocat modelul Sf. Leontie de la Rădăuți

Mănăstirea Bogdana din județul Suceava și-a sărbătorit miercuri ocrotitorul, pe Sf. Leontie de la Rădăuți. Cu acest prilej, Episcopul vicar Nectarie de Bogdania a evocat modelul sfântului ierarh.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Ierarhul a arătat că Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți a rămas cunoscut prin sfințenia vieții sale.

„Nu a rămas în memoria Bisericii prin discursuri, prin putere sau prin influență, ci prin viața lui curată, prin rugăciune și prin dragostea pentru Hristos”.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania a subliniat adevărata măreție a sfinților: „Nu au dorit să fie cunoscuți de oameni, ei au dorit în primul rând să fie cunoscuți de Dumnezeu”.

Modelul adevăratului păstor

Pornind de la dialogul dintre Mântuitorul Iisus Hristos și Sfântul Apostol Petru după Înviere, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului a explicat care este misiunea unui păstor al Bisericii.

„Sfântul Leontie de la Rădăuți a fost un mare păstor, iar un păstor adevărat nu merge înaintea oilor pentru a fi admirat, ci pentru a le apăra”.

„Un păstor adevărat, așa cum a fost Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți, nu a căutat slavă, ci a căutat mântuirea sufletelor credincioșilor”, a mai spus Preasfinția Sa.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a citit Decalogul alcătuit pentru această sărbătoare de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Binecuvântare la sărbătoarea hramului

La final, starețul Mănăstirii Bogdana, arhimandritul Irineu Lichi, le-a mulțumit celor doi ierarhi pentru slujire și binecuvântare, precum și tuturor celor prezenți la hram.

„Se cuvine să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată, pentru că este o zi de prăznuire a Sfântului Ierarh Leontie, ocrotitorul acestei sfinte mănăstiri și nu numai”, a declarat părintele stareț pentru Trinitas TV.

Părintele Irineu Lichi a amintit că Sfântul Ierarh Leontie este ocrotitorul Mănăstirii Bogdana, al municipiului Rădăuți și al așezământului de copii din localitate.

Mai mulți clerici de la Mănăstirea Bogdana au primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic ordine și distinții pentru activitatea desfășurată. Totodată, părintele Cristinel Constantin Cârdei a fost hirotesit duhovnic, după care, alături de părintele Doru Adrian Olinici, a primit rangul de iconom stavrofor.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților