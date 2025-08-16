Maica Domnului cinstită la Paltin: Părinții au dăruit-o lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-o dăruiește nouă

Sfântul Grigore Palama o numește pe Maica Domnului „Fiică a Cerului și a pământului”, a amintit Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei vineri, la hramul Mănăstirii Paltin – Petru Vodă din județul Neamț.

„O numește Cea care a fost dăruită, și Maica Domnului, cea dăruită, a fost dăruită apoi Dăruitorului, pentru a fi dăruită din nou oamenilor. Pentru că Dumnezeu a dăruit-o sfinților săi părinți Ioachim și Ana, aceștia au dăruit-o lui Dumnezeu și Dumnezeu o dăruiește din nou nouă.”

Sfântul Grigorie Palama afirma că taina Maicii Domnului nu poate fi înțeleasă prin rațiunea sau logica pământească.

„Doar rugăciunea, doar cântările înălțate către Cer, doar strigătul precum cel al femeii din Evanghelia de astăzi îl ajută pe creștin să se apropie, să fie cuprins, să se lase binecuvântat în inima și cugetul său de această mare taină a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Cu acest prilej, Mitropolitul Teofan a anunțau că anul acesta, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, vor fi aduse și moaștele Sfântului Grigorie Palama.

Mănăstirea Paltin – Petru Vodă, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, este ctitoria părintelui arhimandrit Justin Pârvu. Obștea este condusă de stavrofora Justina Bujor.

Foto credit: Doxologia.ro / Flavius Popa