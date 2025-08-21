Mai mulți tineri din Galați și-au petrecut vacanța în pridvorul Bisericii

Programul eparhial „Vacanța din pridvorul Bisericii” organizat de Arhiepiscopia Dunării de Jos a adunat peste 40 de copii din Parohia Slobozia Corni, județul Galați.

Activitățile s-au desfășurat în biserica parohială și au început cu rugăciunile de dimineață și Acatistul Sfinților Brâncoveni, urmate de o cateheză cu tema „Mărturisirea credinței”.

Tinerii s-au bucurat de jocurile copilăriei, organizate într-o atmosferă de sărbătoare. În cadrul atelierului „Cum mai pot mărturisi credința astăzi?”, participanții au fost încurajați să își exprime convingerile și valorile creștine în moduri adaptate vremurilor actuale.

După masa de prânz, copiii au luat parte la o activitate de tip „vânătoarea de comori”, iar seara, după slujba Vecerniei, au participat la jocuri sportive.

Programul s-a încheiat cu Sfânta Liturghie și premierea participanților, care au fost răsplătiți cu mai multe cărți și dulciuri. De asemenea, a fost desemnată echipa câștigătoare a competițiilor desfășurate pe parcursul zilei.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos