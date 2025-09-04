Mai mulți tineri din Botoșani au participat la Școala de Vară „Viitorul este pro-viață”

Mănăstirea Coșula din județul Botoșani a găzduit, în perioada 28–31 august, Școala de Vară „Viitorul este pro-viață”, organizată de Asociația „Studenți pentru Viață” – filiala Iași, cu sprijinul Departamentului Pro Vita al Sectorului de Misiune.

Timp de patru zile, cincisprezece studenți din regiune au participat la activități formative și spirituale care i-au ajutat să aprofundeze misiunea pro-viață să înțeleagă mai bine realitatea crizei de sarcină și să învețe cum să sprijine femeile aflate în dificultate.

Fiecare participant a fost provocat încă de dinaintea începerii taberei să pregătească o prezentare de 15 minute pe teme de psihologie, teologie, medicină sau mărturii personale.

Activități

Programul a inclus momente de rugăciune, vizionări de film, discuții și workshopuri ca: „Puterea cuvintelor: cum susținem viața în conversații dificile”, susținut de studentele Gabriela Rîmbu și Maria Bodale, „Tată prezent, tată absent”, cu psihologul Gilia Crăciun (Departamentul Pro Vita) și „Întrebări grele, răspunsuri logice”, susținut de Teodora Diana Paul, președinta SPV București.

De asemenea, participanții au vizitat mai multe mănăstiri din județul Botoșani: Schitul Oneaga, Sihăstria Voronei, Vorona, Peștera Sf. Onufrie, Mănăstirea Zosin.

La final, tinerii și-au exprimat recunoștința pentru experiența trăită și au transmis un mesaj de încurajare pentru alți studenți care doresc să se implice în activitatea pro-viață.

Foto credit: Doxologia