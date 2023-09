Mai multe publicații bisericești vechi vor fi disponibile în format digital după ce Biblioteca Sfântului Sinod a încheiat un acord cu Institutul Național al Patrimoniului.

Secția Patrimoniu digital a institutului se va ocupa de scanarea publicațiilor care datează din a doua parte a secolului al 19-lea.

Lista revistelor digitalizate cuprinde titluri precum: Amvonul, revista „Societății clerului român Ajutorul” (1891-1948), Apostolul, revista Arhiepiscopiei Bucureștilor (1924-1940), Ecclesia, Adevărul bisericesc, Viața Basarabiei, Bucium ortodox, Albina, revistă enciclopedică populară (1897-1923), Albina Pindului (an I 1868), Buletinul Cărții (an I 1923), Arhivele Basarabiei (an I 1929), Revista Societății de istorie bisericească, Glasul Bisericii și altele.

„Aceste publicații cuprind date importante referitoare la activitatea parohiilor din Arhiepiscopia Bucureștilor și din alte eparhii, dar și despre patrimoniul acestora, multe dintre ele fiind reviste de cultură românească ortodoxă”, a declarat Arhimandritul Policarp Chițulescu, Directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.

La finalul procesului de digitalizare, toate publicațiile scanate vor fi disponibile online într-o rubrică a site-ului Bibliotecii Sfântului Sinod.

Institutul Național al Patrimoniului a digitalizat fonduri întregi de publicații mai vechi sau recente, atât din colecțiile proprii (Arhiva fostei Comisiuni a Monumentelor Istorice), cât și din bibliotecile altor instituții de cultură din București și din țară.

Foto credit: Biblioteca Sfântului Sinod