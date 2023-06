Magda Catone, masterandă la teologie. Actrița este uimită de slujirea preoților în diaspora

Actrița Magda Catone urmează, la vârsta de 64 de ani, masterul de Doctrină și Cultură Creștină din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. La cursuri a aflat de slujirea preoților români din diaspora, care îi sunt colegi și a rămas impresionată.

„Nu îmi e greu. Sunt la masterat, se numește Doctrină și Cultură Creștină. Am colegi tineri, dar nu mai este o surpriză faptul că, din 20, șapte sunt de vârsta mea. Unul este inginer, altul este medic, specialist cu multe premii, alții sunt preoți care au parohii și care, în timpul zilei, își fac serviciul și la biserică”, a declarat într-un interviu actrița Magda Catone.

„Unii dintre ei fac facultatea online, pentru că trăiesc în Italia și comunitățile de acolo le cer o activitate intensă în parohie. Și unul dintre ei spunea că, atunci când merge cu Botezul, străbate kilometri întregi, pentru că parohia cuprinde câteva case, nu cum sunt în București apartamente multe într-un bloc”, a spus actrița.

„Prin comparație, colegul meu student la masterat, și el preot într-o parohie din zona de sud a Italiei, zicea că face zeci de kilometri să ajungă până la niște case de români și apoi să se întoarcă. Și te gândești dacă mai există așa ceva în zilele noastre: să vii cu Botezul în casa unui om la 100 de kilometri de tine, doar pentru că e român și e ortodox și poate are nevoie de tine. Sunt oameni deosebiți, dar nu sunt numai tineri”, a transmis masteranda.

Celebra actriță a obținut în anul întăi o bursă ce i-a achitat întreaga taxă anuală, „Eu am dat examen, dar am intrat cu plată, însă în primul an am primit o bursă cu echivalentul taxei”.

În prezent, Magda Catone joacă la Teatrul Național în piesa „Craii de Curtea Veche”.

Actrița a terminat în 2019 un alt master, de regie, unde a fost colegă de an cu fiul ei.

