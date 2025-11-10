Episcopul Macarie a sfințit biserica parohiei românești din Borås–Olsfors, Suedia

Episcopul Macarie al Europei de Nord a sfințit sâmbătă lăcașul de cult al parohiei românești din Borås–Olsfors, Regatul Suediei.

Biserica a primit hramurile Soborul Sfinților Arhangheli și Soborul Sfinților Mitropoliți ai Transilvaniei, având în patrimoniul său icoanele Maicii Domnului „Floarea Neveștejită” de la Borås și „Alăptătoarea” de la Țibleș.

„Dovedim faptul că această biserică, care era într-o stare avansată de degradare, a redevenit o biserică vie, așa cum și-au dorit-o ctitorii. Iar Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din țară ne-a ajutat să o restaurăm în câteva săptămâni”, a spus Preasfințitul Părinte Macarie.

„Îi mulțumesc din inimă fiului meu duhovnicesc, părintele Andrei Hoha, care a reușit să mobilizeze foarte mulți voluntari din această comunitate și din aceste locuri, încât suedezii cu care conviețuim aici au rămas înmărmuriți când au văzut că în scurtă vreme s-a restaurat acest lăcaș de închinare care astăzi a îmbrăcat haina cea luminoasă a sfințirii”, a adăugat Episcopul Macarie.

Lăcașul de cult a fost achiziționat la finalul anului 2024 și a fost restaurat pe parcursul anului 2025 cu finanțare de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și cu ajutorul voluntarilor din parohie.

„Ne-am bucurat de slujba târnosirii și de venirea soborului de preoți împreună cu Preasfințitul Macarie. Am ajuns la finalul lucrărilor de renovare sub atenta Sa supraveghere și implicare și ne bucurăm de această realizare ca fiind un reper în vestul Suediei pentru comunitățile ortodocșilor români”, a declarat pr. paroh Andrei Hoha.

Episcopul Macarie l-a hirotesit iconom stavrofor pe preotul Andrei Hoha, iar directorului Radu Cosma din cadrul Departamentul pentru Românii de Pretutindeni i-a conferit Crucea Nordului pentru mireni, cea mai înaltă distincție a Episcopiei Europei de Nord.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord