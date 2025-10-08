PS Macarie: Important este să iubim, să răbdăm și să ne rugăm pentru toți cei care ne urăsc și ne prigonesc

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, i-a îndemnat pe credincioși să răspundă cu iubire și cu rugăciune celor care îi prigonesc, subliniind puterea iertării și a blândeții creștine. Predica a fost rostită duminică, la Jönköping, Suedia, în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite cu prilejul hramului Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului”.

După tradiția parohiilor ortodoxe din diaspora, sărbătorile și hramurile din timpul săptămânii sunt celebrate de obicei în zilele de sâmbătă sau duminică, pentru a le oferi credincioșilor posibilitatea de a participa la slujbe.

Clerici și credincioși români și suedezi au participat la Sfânta Liturghie, alături de tinerii din Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei” și de un grup de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Botoșani.

Preasfinția Sa a vorbit despre puterea iertării și despre chemarea creștină la iubirea vrăjmașilor, oferind exemplul unui tânăr care a biruit ura prin blândețe și rugăciune.

„Cu un cuvânt bun și pe cel rău îl faci bun, așa cum cu un cuvânt rău și pe cel bun îl faci rău. Important este să iubim, să răbdăm și să ne rugăm pentru toți cei care ne urăsc și ne prigonesc”, a adăugat ierarhul, citându-l pe Cuviosul Macarie cel Mare.

Misiunea tinerilor

Preasfințitul Părinte Macarie și-a exprimat bucuria pentru unitatea și dinamismul comunității din Jönköping, evidențiind rolul misiunii tinerilor.

„Le mulțumim și tineriilor noștri din Centrul de Tineret Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei. Ne bucurăm și pentru ceilalți tineri de diferite naționalități care sunt astăzi aici împreună cu noi”, a spus ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a oferit daruri copiilor de la școala parohială și i-a binecuvântat pe tinerii prezenți, îndemnându-i să rămână aproape de Biserică și să-și trăiască credința cu bucurie și curaj.

Activitățile tinerilor au continuat și în plan cultural, prin participarea unui grup de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Gheorghe” din Botoșani la cea de-a VII-a ediție a Festivalului de Cultură și Tradiție Bizantină – „Bysantins Kulturell Festival”, organizat de parohia românească din Jönköping.

