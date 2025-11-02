Să luptăm pentru a dobândi mântuirea prin ascultarea și împlinirea voii lui Dumnezeu, îndeamnă PS Varlaam Ploieșteanul

„Să luptăm pentru a dobândi mântuirea și viața veșnică în Împărăția Cerurilor prin ascultarea și împlinirea voii lui Dumnezeu”, a îndemnat duminică PS Varlaam Ploieșteanul.

Episcopul vicar patriarhal a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Titan din Capitală, unde a sfințit lăcașul de cult al comunității.

Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să facă tot ce le stă în putință pentru mântuirea lor, luând aminte la Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr.

Văzând starea în care se afla, Lazăr nu a cârtit împotriva lui Dumnezeu sau a bogatului, ci a răbdat cu nădejde că „Dumnezeu va avea grijă și de el. Și iată că lucrul acesta s-a întâmplat, sufletul lui ajungând în sânurile lui Avraam”.

„Dacă avem mijloacele pe care le-a avut odinioară bogatul îmbrăcat în porfiră și vison, să cumpărăm Împărăția cea netrecătoare a cerurilor cu lucrurile trecătoare pe care le avem în posesia noastră”, a îndemnat Preasfinția Sa.

Să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu

Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a amintit că în pildă, bogatul nemilostiv, aflându-se în chinuri, îl roagă pe Avraam să îl trimită pe Lazăr înapoi pe pământ ca rudele bogatului să se mântuiască.

„Iar Avram îi răspunde că cei cinci frați din casa tatălui său au pe Moise și pe Proroci să asculte de ei, știind că și el avea în casa lui sulurile sfinte, cărțile lui Moise și ale Prorocilor, dar n-a ținut cont deloc de ele”.

„Este important pentru fiecare dintre noi, pentru că de aceea ascultăm aceste evanghelii, ca să ascultăm și noi de Moise și de proroci și, mai ales, să ascultăm Cuvântul Domnului, pentru că El ne spune: Cel care ascultă Cuvântul meu și crede în Cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață”, a îndemnat Preasfinția Sa.

Sărbătoarea parohiei

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a sfințit și racla cu moaștele Sf. M. Mc. Gheorghe, Sf. Fotini samarineanca, Sf. Iustin Martirul și Filosoful și Sf. Columba al Ionei.

Cei implicați în edificarea lăcașului de cult au primit diplome și ordine acordate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Pr. paroh Nicolae Fieraru și preotul Ionuț Vasile Paragină au primit rangul de iconom stavrofor. Părintele Ștefan Zară, preot coslujitor și consilier eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, a primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus”.

Diploma Anului Omagial 2025 cu medalie a fost acordată preotului Dragoș Florin Căprioru de la Parohia Rodica Moșoiu din Capitală.

Cristian Sindie a primit Ordinul „Maica Domnului Oranta” pentru mireni, iar Sorin-Cristinel Voicu a primit ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru mireni.

Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni” pentru mireni a fost acordat următorilor: Olga-Rossana Ștefan, Alina Găină, Dan-Eugen Anghel.

