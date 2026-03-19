„Lumina lui Hristos” a ajuns în Spania: Concerte de muzică psaltică au fost susținute de elevii Seminarului din Dorohoi

Elevi ai Seminarului Teologic din Dorohoi au participat în Spania la cea de-a doua ediție a proiectului „Lumina lui Hristos luminează tuturor!”.

Punctul central al vizitei l-au constituit concertele de muzică psaltică susținute de Corul „Haris”, care au adus în fața publicului spaniol frumusețea spirituală a perioadei Triodului și a Învierii Domnului.

Concertele au avut loc în Biserica „San Joaquín y Ana” din Salburua și în Capela Seminarului Diecezan din Vitoria-Gasteiz.

Activitățile au inclus și momente de dialog intercultural și educațional, în care elevii au vizitat Școala „San Benito” La Salle din Beasain și Seminarul Diecezan.

Totodată, corul Seminarului din Dorohoi a susținut concerte și în parohiile românești din San Sebastián și Vitoria-Gasteiz.

Proiectul, desfășurat între 9 și 16 martie, a urmărit consolidarea dialogului intercultural și mărturisirea credinței prin muzică și activități educaționale, oferind participanților o experiență formativă atât din punct de vedere spiritual, cât și cultural.

Foto credit: Doxologia