Facultatea de Teologie din Craiova expune lucrări ale studenților la Artă Sacră la un liceu de artă din Tg. Jiu

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova a inaugurat miercuri, la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu, o expoziție cu lucrări ale studenților din domeniul Arte Vizuale.

Exponatele au oferit elevilor și profesorilor liceului prilejul de a explora diversitatea limbajelor artistice și dimensiunea formativă a pregătirii academice în domeniul artei oferită de facultate.

Totodată, participanții au avut posibilitatea de a primi informații despre oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, despre organizarea programelor de studiu și despre oportunitățile de formare artistică și profesională disponibile pentru studenți.

„Prin astfel de inițiative sunt încurajate și sprijinite tinerele talente, oferindu-li-se repere importante pentru dezvoltarea unei cariere artistice și pentru valorificarea patrimoniului cultural și spiritual”, transmit reprezentanții eparhiei.

Examen de grad

În aceeași zi, la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu, s-a desfășurat inspecția specială și susținerea lucrării metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I în învățământ, conform prevederilor metodologice în vigoare.

Lucrarea metodico-științifică, intitulată „Natura ca sursă de stimulare și dezvoltare a potențelor creative cultivate specific ale fiecărui elev”, a fost elaborată și prezentată de prof. Cioplea V. Elena-Cristina.

Demersul metodico-științific propune o abordare educațională centrată pe valorificarea mediului natural ca factor de stimulare a creativității și de dezvoltare a potențialului artistic individual al elevilor.

Evaluarea s-a realizat de către o comisie formată din conf. univ. dr. Alexandrina Bădescu și conf. univ. dr. Adriana Gabriela Mardale, ambele de la Universitatea din Craiova, cărora li s-a alăturat prof. metodist Gabriela Mitriță, grad didactic I, de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu – delegata inspectoratului școlar.

Comisia a constatat că profesoara candidată a confirmat nivelul ridicat al competențelor didactice și valoarea contribuției metodice în domeniul educației artistice.

Evenimentele au contribuit la consolidarea dialogului educațional dintre mediul preuniversitar și cel universitar în regiune.

Sursa foto: Mitropolia Olteniei