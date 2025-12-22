Lucrările de restaurare a Mănăstirii Humor au fost finalizate

Lucrările de restaurare a Mănăstirii Humor, monument UNESCO, au fost recepționate joi în prezența reprezentanților Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, ai autorităților locale și ai specialiștilor implicați în proiect.

Intervențiile au urmărit conservarea și punerea în valoare a ansamblului monahal. Arhidiaconul Vasile Demciuc, consilier eparhial al Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, a subliniat că restaurarea reprezintă „un act de responsabilitate față de patrimoniul istoric și cultural, dar și o datorie morală asumată față de credință, identitate și continuitate”.

Finalizarea intervențiilor marchează nu doar recuperarea materială a monumentului, ci și reafirmarea valorii sale simbolice: „Se scrie o pagină de istorie aparte, o pagină prin care arătăm ceea ce înseamnă importanța restaurării, conservării și punerii în valoare a acestui monument istoric”, a arătat consilierul eparhial.

Proces amplu de cercetare

Arhitectul Mircea Căpățână, coordonator al proiectului, a explicat că demersul a depășit o simplă intervenție tehnică, devenind un proces amplu de cercetare și recuperare a ansamblului istoric în integralitatea sa.

„Inițial, proiectul a început cu biserica, care avea suferințe legate de partea de învelitoare și anumite probleme legate de fațade și de starea de conservare a picturii exterioare. Studiile cu georadar au relevat structuri subterane la nivelul curții, rămase din vechile chilii și structuri ale curților domnești sau boierești, distruse odată cu stăpânirea austriacă”, a precizat arhitectul.

Cercetătorul Ion Mareș, arheolog și istoric în cadrul Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, a evidențiat importanța descoperirilor arheologice realizate în incinta fortificată a epocii lui Petru Rareș, care vor contribui la înțelegerea peisajului istoric al secolului al XVI-lea și la reconstituirea funcțiilor ansamblului monahal.

Recuperarea memoriei

Stareța Mănăstirii Humor, stavrofora Paraschiva Sorohan, a arătat că finalizarea restaurării înseamnă „recuperarea memoriei și demnității unui loc cu o istorie profund încercată”.

Maica stareță a mulțumit tuturor celor implicați în proiect, anunțând că, odată cu recepția lucrărilor, întreg ansamblul Mănăstirii Humor va putea fi vizitat de publicul larg.

În ultimii doi ani, Mănăstirea Humor – ctitorie ridicată în 1530 de logofătul Toader Bubuiog – a beneficiat de ample lucrări de restaurare și conservare, în contextul unor descoperiri arheologice.

Săpăturile au scos la lumină fundațiile unor construcții contemporane cu biserica monument, oferind noi date despre organizarea incintei fortificate și despre viața monahală din epoca respectivă.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților